港鐵全線獲禁令 停運關站或不先通知

禁阻正常使用干擾職員

港鐵員工及其法律代表，包括資深大律師余若海晚上約9時半抵達高院，惟聆訊被列為非公開，由法官周家明審理，歷時約8分鐘。余若海在庭外表示，港鐵已獲批臨時禁制令，有效期至8月30日。余若海上周二（13日）曾代表機管局申請臨時禁制令。

港鐵發言人表示，港鐵會在取得臨時禁制令的蓋印副本後展示；據悉，副本最快今日在車站內張貼。另因應即將舉行的示威活動，港鐵的車站和列車運作按實際情况調整，亦有可能即時停止來往相關車站的列車服務，而車站會在短時間或不作事先通知下關閉。如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動。

葵芳站9時關站 數百人不滿包圍

港鐵昨晚宣布，因示威者表示會再到車站，基於乘客及員工安全考慮，提早於9時關閉葵芳站，列車不會停站。港鐵職員在所有乘客離開葵芳站後，先關閉B及C出口，惟關閉A及D出口時，部分在站外組成「香港之路」人鏈的市民衝入站內，數百人再次包圍控制室，有人塗鴉及拍打控制室玻璃，要求職員交代該站被施放催淚彈的善後工作，其間有兩人先後不適，由擔架送離車站。

至10時許，現場傳出港鐵已取得臨時禁制令，加上站內有廣播稱因秩序混亂，該站已報警，而防暴警開始在附近葵涌警署外佈防，市民陸續散去，葵芳站終在11時前關站。部分市民至午夜仍在葵涌警署及車站外聚集，以激光照射警員，至近凌晨零時散去。

（反修例風暴）