60公里香港之路 牽手上山下海

連獅子山柴灣 稱13.5萬人

「香港之路」聲明冀籲政府堅持一國兩制，又盼各國與港人同一陣線，人鏈則象徵港人不分「和」與「勇」，是團結一致。「香港之路」發起群組原計算3線總長45公里，其傳媒聯絡組今凌晨發稿，稱13.5萬人昨於各區集合，有人自發走至獅子山、「嘉頓山」、紅磡碼頭至鶴園街、窩打老道、界限街、基堤道至太子道西、筲箕灣沿柴灣道至大潭道路口、荃灣至荃灣大會堂、太子至九龍塘等，新增路線15公里，令「香港之路」延長至60公里。

唱歌傳物件 綠燈出馬路

「和理非無用，也為勇武上子彈」

警方昨沒阻撓「香港之路」，人鏈以港島線、荃灣線和觀塘線港鐵站為骨幹，在昨晚7至9時組成，參與者高呼「五大訴求，缺一不可」等口號，又唱《海闊天空》等歌曲。人鏈待交通燈亮綠燈，才出馬路組合，以免阻路，另有人以紅線連接馬路兩端。一路上，有人玩人浪，有人向不同地區傳物件，有汽車響號支持，電車上更有小孩與沿途人鏈互相叫「香港人加油」。

發起群組原為安全不在北角集合，至約8時後卻有人呼籲到北角組人鏈，結果人鏈伸延至太古，仍未見盡頭。旺角尖沙嘴則有人以標語連繫代牽手；荃灣亦有藝術家製作掛上印有各區連儂牆紙條的繩，連繫參與者。至於油麻地更是人多勢眾，近9時出現兩三層人鏈。

除了地面，獅子山上也現人鏈，記者昨晚在山頂目測，高峰時約300人在山，有人播放《獅子山下》；沿路更有粉筆畫「雨傘」標記，指引人上山。

30人來回乘小輪 「光」連港九

30年前以收音機傳消息，「香港之路」在Telegram為荃灣線、觀塘線和港島線各設「填窿隊」群組，再在各群組細分2至3支小隊，安排隊員到缺人的站外補位。市民吳女士昨午見網傳金鐘缺人，特意和丈夫到金鐘加入，「就算『和理非』無用，都要證明給市民看，才能為勇武派『上子彈』」。

同時，有人乘小輪接人鏈。李先生（化名）以短訊受訪，稱昨晚乘船3次來回中環及尖沙嘴，以連接兩岸人鏈，據他了解，由晚上8至9時，幾乎每艘船都有人參加，約30人，有參加者在船上用光射向文化中心等，冀連接兩岸，但船上提醒不要用燈照射。

至晚上約9時，「香港之路」上的市民高呼「香港加油」 、「一齊嚟一齊走」等後陸續散去。

另外，有報道表示30年前「波羅的海之路」起點立陶宛首都維爾紐斯，昨亦有示威聲援。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676