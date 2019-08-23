要聞
上一篇

申移民澳洲近月急升 辦良民證者增五成

【明報專訊】反修例運動帶來持續不安的社會氣氛，路透社引述澳洲新南威爾士省移民部門稱，申請移民到當地的香港居民近月明顯增加，投資500萬澳元（約2,652萬港元）即可獲居住權的SIV計劃，近月升幅明顯。根據本港警方數字，申請俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書人數，單是8月首兩星期已較去年同期增近五成（見表）。

澳洲新南威爾士省包括悉尼、坎培拉等為港人熟悉的城市。路透社昨引述當地移民部門指出，申請逾百萬澳元的投資移民計劃的人數明顯增加，但未有確實數字。有澳洲悉尼的律師指出，不少有財力的港人希望在現時的政治動盪中尋安全網，其中SIV投資移民計劃，成功申請者可即時獲得居住權，亦是近月升幅明顯的計劃。地產網站Juwai.com行政主席Georg Chmiel表示，自從香港出現不安局勢，香港買家購買悉尼物業的數目略有增加，但他預計，大部分人取得簽證前會先租後買，以避過海外買家購買物業的稅款，因此會否有大批資金湧入地產市場，要在未來2至5年才看到影響。

定居台灣港人 首7個月增兩成

台灣、馬來西亞兩地是近年港人移民之選。台灣陸委會昨公布，今年1月至7月期間，獲長期居留的港人有1835個，獲准定居的有759人，分別較去年同期增加三成及兩成。另有不少港人透過「馬來西亞-我的第二家園」移居當地，申請獲批後只要60萬港元定期存款便可獲居留簽證，當地政府在今年至今接獲3500宗申請，去年則有6279宗。

移民顧問：投資移民澳洲門檻424萬港元

寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪指出，近兩個月查詢多了5至7倍，正式申請的人則多了一倍，其中以台灣最受歡迎。她說，澳洲投資移民計劃有3種，入場門檻分別是80萬澳元（約424萬港元）、150萬澳元（約796萬港元）及500萬澳元（約2652萬港元），後兩者分別可投資政府債券和以基金為主的金融產品，但80萬澳元的計劃，申請者要在當地做生意，相對難度反而更高。

（反修例風暴）

相關字詞﹕台灣 澳洲 移民潮 反修例運動

上 / 下一篇新聞

大專罷課兩周 百中學有學生籌備 9月2日起 9．13未回應五大訴求或升級
大專罷課兩周 百中學有學生籌備 9月2日起 9．13未回應五大訴求或升級
聖保羅學生備罷課計劃書 邀警指揮官赴論壇
聖保羅學生備罷課計劃書 邀警指揮官赴論壇
《人民日報》批「專列護送暴徒」 港鐵修訂站內衝突應對 停車封站不開特別班
《人民日報》批「專列護送暴徒」 港鐵修訂站內衝突應對 停車封站不開特別班
示威者葵芳站「攔閘機」
示威者葵芳站「攔閘機」
元朗襲擊案兩漢控暴動 今提堂 指7‧28衝突兩日控44示威者 大狀質疑「差別待遇」
元朗襲擊案兩漢控暴動 今提堂 指7‧28衝突兩日控44示威者 大狀質疑「差別待遇」
元朗站遭拆垃圾桶廁板滿污漬 清潔工「個個叫救命」
元朗站遭拆垃圾桶廁板滿污漬 清潔工「個個叫救命」
警射一橡膠彈 「非法集結」拘兩人
警射一橡膠彈 「非法集結」拘兩人
稱公安扣查展遊行照 團體質疑智能燈柱監控 資科辦：只蒐數據 無人臉識別功能
稱公安扣查展遊行照 團體質疑智能燈柱監控 資科辦：只蒐數據 無人臉識別功能
監警會張華峰：速龍無編號 執法無憂 言論捱批 澄清無說過「執法毋須守法」
監警會張華峰：速龍無編號 執法無憂 言論捱批 澄清無說過「執法毋須守法」
「又做主控又做法官」 陳文敏：監警報告或遭覆核
「又做主控又做法官」 陳文敏：監警報告或遭覆核
「香港之路」發起人：信港人化不可能為可能
「香港之路」發起人：信港人化不可能為可能
將軍澳斬人導遊控傷人 控方：或轉介更高法院
將軍澳斬人導遊控傷人 控方：或轉介更高法院
「父母心」勸導包圍者爆紅 稱溝通最重要互動 警界顏聯武：官民溝通不完美可接受
「父母心」勸導包圍者爆紅 稱溝通最重要互動 警界顏聯武：官民溝通不完美可接受
任談判專家佔中到場對話 繫藍絲遭指罵
任談判專家佔中到場對話 繫藍絲遭指罵
逾千中學師生集會 教師「積極考慮」罷教
逾千中學師生集會 教師「積極考慮」罷教
環時：被扣英領館職員涉嫖妓 家屬：公道自在人心
環時：被扣英領館職員涉嫖妓 家屬：公道自在人心
特朗普否認視港為貿談籌碼 商務部：盼美方說到做到
特朗普否認視港為貿談籌碼 商務部：盼美方說到做到
梁振英否認去信英議員促收斂言論
梁振英否認去信英議員促收斂言論
民間記招調查：示威者不樂觀仍上街
民間記招調查：示威者不樂觀仍上街
圖闖禁制範圍涉咬保安 婦禁足機場候訊
圖闖禁制範圍涉咬保安 婦禁足機場候訊
見習律師遭投訴仇警 律政司接納解釋：不反對執業
見習律師遭投訴仇警 律政司接納解釋：不反對執業
3警涉虐打醉翁控傷人准保釋
3警涉虐打醉翁控傷人准保釋