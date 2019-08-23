申移民澳洲近月急升 辦良民證者增五成

澳洲新南威爾士省包括悉尼、坎培拉等為港人熟悉的城市。路透社昨引述當地移民部門指出，申請逾百萬澳元的投資移民計劃的人數明顯增加，但未有確實數字。有澳洲悉尼的律師指出，不少有財力的港人希望在現時的政治動盪中尋安全網，其中SIV投資移民計劃，成功申請者可即時獲得居住權，亦是近月升幅明顯的計劃。地產網站Juwai.com行政主席Georg Chmiel表示，自從香港出現不安局勢，香港買家購買悉尼物業的數目略有增加，但他預計，大部分人取得簽證前會先租後買，以避過海外買家購買物業的稅款，因此會否有大批資金湧入地產市場，要在未來2至5年才看到影響。

定居台灣港人 首7個月增兩成

台灣、馬來西亞兩地是近年港人移民之選。台灣陸委會昨公布，今年1月至7月期間，獲長期居留的港人有1835個，獲准定居的有759人，分別較去年同期增加三成及兩成。另有不少港人透過「馬來西亞-我的第二家園」移居當地，申請獲批後只要60萬港元定期存款便可獲居留簽證，當地政府在今年至今接獲3500宗申請，去年則有6279宗。

移民顧問：投資移民澳洲門檻424萬港元

寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪指出，近兩個月查詢多了5至7倍，正式申請的人則多了一倍，其中以台灣最受歡迎。她說，澳洲投資移民計劃有3種，入場門檻分別是80萬澳元（約424萬港元）、150萬澳元（約796萬港元）及500萬澳元（約2652萬港元），後兩者分別可投資政府債券和以基金為主的金融產品，但80萬澳元的計劃，申請者要在當地做生意，相對難度反而更高。

（反修例風暴）