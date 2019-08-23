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3警涉虐打醉翁控傷人准保釋

【明報專訊】62歲男子6月底醉酒後涉嫌襲警，送北區醫院留醫獨立病房，閉路電視拍攝到他在病牀疑遭警員虐打。警方拘捕3人，控以襲擊致造成身體傷害，或串謀干犯此罪，昨被押解至沙田裁判法院提堂。裁判官押後案件至10月17日再訊，以待警方進一步調查，及索取事主醫療報告，並批准3名被告保釋；惟裁判官要求建議控方一併索取事主的精神及心理報告，以考慮控罪是否合適，控方稱未能聯絡事主。

首被告歐國偉（25歲）、次被告鄧文謙（24歲）均報稱警員；第三被告林易昇（30歲）則報稱無業。三人均穿白襯衫出庭，在犯人欄內表現平靜，並表示明白控罪。案件昨早10時許完結，眾被告在下午1時許才離開法院，他們均有更換衣服、戴口罩及帽，部分被告更跑離現場，令記者難以識別各人身分。

首、次被告同被控一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指兩人在2019年6月26日，在上水北區醫院7A房內襲擊鍾志華。第三被告被控一項串謀襲擊致造成身體傷害罪，指他於上述日子，與首、次被告串謀襲擊鍾志華。

官促研控罪是否合適

署理主任裁判官高偉雄押後案件至10月17日，批准3人各以1萬元保釋、不准離港、不得接觸控方證人、每周3次往警署報到。

裁判官認為，為公平起見，控方應索取更多資料，以考慮控罪是否適合，建議控方在事主同意下，索取其精神和心理報告。控方回應稱，未能成功聯絡事主；旁聽的民主黨立法會議員林卓廷驚訝道「吓」。

【案件編號：STCC3283/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕林卓廷 警員犯法 襲擊致造成身體傷害罪 北區醫院

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