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梁振英否認去信英議員促收斂言論

【明報專訊】有英國傳媒昨日報道，全國政協副主席、前特首梁振英早前去信曾就反修例運動發聲的英國國會議員，稱期望英國政府可收斂（lower its tone）煽動示威、暴動的「錯誤言論」。梁振英昨在其facebook稱，沒有向任何英國國會議員發信，將向《英國郵報》（相信指《每日郵報》）及相關議員查究，並保留一切追究權利。

英國《每日郵報》報道，梁振英在信中要求相關政圈中人停止散佈錯誤言論，並稱中國盼未來可得到更正面、尊重的對待；冀英國政府可收斂煽動香港示威、暴動的錯誤言論，若英國能馬上停止此類「自由派議程（liberal agenda）」，可確保未來與中國保持良好關係；信中更稱若英方繼續煽動，中國政府未來會進一步闡述後果。

收信議員稱信件流氓

報道稱，信件分別寄往英國上議院議員阿爾頓男爵（Lord David Alton），以及下議院外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）。當中，後者曾建議英國給予港人英國國籍，梁振英則稱有關權利應獲得英國外交部的准許、以及英國國民公投，更稱英國就香港事務無話語權。阿爾頓男爵回應《每日郵報》時形容，信件駭人、流氓（bully-boy），但認為對比香港現况微不足道；稱在其40年國會生涯，從未收到類似信件。

阿爾頓在社交網站分享有關報道，形容有中國共產黨的官員，嘗試對為香港民主、司法獨立發聲的英國國會議員「滅聲」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕英國外交部 特首 暴動 外交部 自由 反修例運動 運動 反修例 梁振英

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