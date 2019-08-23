梁振英否認去信英議員促收斂言論

英國《每日郵報》報道，梁振英在信中要求相關政圈中人停止散佈錯誤言論，並稱中國盼未來可得到更正面、尊重的對待；冀英國政府可收斂煽動香港示威、暴動的錯誤言論，若英國能馬上停止此類「自由派議程（liberal agenda）」，可確保未來與中國保持良好關係；信中更稱若英方繼續煽動，中國政府未來會進一步闡述後果。

收信議員稱信件流氓

報道稱，信件分別寄往英國上議院議員阿爾頓男爵（Lord David Alton），以及下議院外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）。當中，後者曾建議英國給予港人英國國籍，梁振英則稱有關權利應獲得英國外交部的准許、以及英國國民公投，更稱英國就香港事務無話語權。阿爾頓男爵回應《每日郵報》時形容，信件駭人、流氓（bully-boy），但認為對比香港現况微不足道；稱在其40年國會生涯，從未收到類似信件。

阿爾頓在社交網站分享有關報道，形容有中國共產黨的官員，嘗試對為香港民主、司法獨立發聲的英國國會議員「滅聲」。

（反修例風暴）