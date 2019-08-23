特朗普否認視港為貿談籌碼 商務部：盼美方說到做到

外交部斥加妄議香港事務

加拿大總理杜魯多早前在當地演說時，再次談及香港問題，呼籲各方克制，展開對話，並尊重基本權利，包括和平集會的權利。外交部發言人耿爽昨批評，加拿大近期就涉港問題上發表一些「錯誤言論」，形容加拿大沒資格和權利「妄議香港事務」，希望加拿大停止在香港事務上「說三道四、指手畫腳」，重申香港事務純屬中國內政，不容任何國家、組織和個人干預。

外交部駐港特派員公署發言人表示，加拿大錯誤將暴力違法行徑與和平集會「混為一談」，無視香港警隊依法懲治暴力，卻別有用心地提到各方保持克制，形容這種「是非不分、黑白顛倒」的錯誤言論，與當前香港社會和全體市民止暴制亂、恢復秩序的普遍訴求背道而馳，「實質是為暴力違法分子撐腰打氣」。

解放軍研究員：

出動駐軍須港府請求

另外，解放軍軍事科學院戰爭研究院研究員曹延中，昨出席中國記協茶座時表示，香港目前最緊迫的任務是「止暴制亂」，中央堅決支持特區政府和警隊，依法維護香港和平穩定。他強調解放軍堅決按照《基本法》駐軍法的規定，在香港政府請求下、依照中央政府指示下，才可能涉及解放軍的行動，但具體如何行動屬假設問題，不便回答。

新華社：認清干涉內政者偽善

新華社昨發表文章評論香港局勢，稱要認清「干涉內政者」的偽善與真惡，指出違法暴力嚴重衝擊香港法治和安寧，形容「在反中亂港分子上竄下跳的背後，還有一群西方的魅影在其中穿梭。他們頻頻通過或明或暗的方式，對香港事務煽風點火，抹黑香港警方依法維護秩序的做法，向極端暴力分子發出嚴重錯誤信號」。

明報記者

（反修例風暴）