逾千中學師生集會 教師「積極考慮」罷教

集會昨午3時在烈日下開始，數百名師生撐傘席地而坐，不同嘉賓上台分享，其後學生圍成一圈圈，一起商討可做行動。至昨晚7時21分，集會者為元朗襲擊案默站1分鐘，然後揮動手機燈，並唱Do you hear the people sing?。

中學教師劉先生昨來集會，身上貼着大會提供的「平日我問你，今日你問我」貼紙，打算為在場學生解釋近月反修例事件。他說，在校和學生討論反修例的機會較小，希望藉集會讓學生聆聽不同階層的聲音。

「能背起後果 與有榮焉」

對於有學生籌備罷課，他認為學生罷課是作為公民回應社會事件的最好辦法，應予以最大尊重，他個人亦積極考慮罷教。他說，每人要背負的東西不一樣，有教師或會表示因有學生希望上課故要留校，但他認為這只是用學生做擋箭牌。他說，其學校未有罷課指引，自己亦有憂慮，「能背起後果，我與有榮焉」。

另不願透露姓名的中文及中史教師則陪同校內約10名學生集會。他以1970年代末的學生運動「金禧事件」為例，表示學生罷課可帶來的力量十分大。他又對學生說，學生最大弱點就是未成年，但同時亦是他們最大優點，只要學生和平理性非暴力，警方便不可隨意拘捕。他說不會於校內罷教，但十分願意為沒上課的人補課。

發起者：能理性討論「好成功」

集會發起人陳同學預計昨有約2000至3000人出席，警方稱最高峰出席人數為1510。陳同學說，人數並非主要考慮，昨能理性討論，製造平台給學生表達意見、抒發感受，是「好成功地達到目的」。她稱，辦集會的骨幹成員有6人，當中有兩名成年人，其餘4名為學生。她自己則未有考慮會否罷課，團隊暫未清楚9月會否再辦其他行動。

（反修例風暴）