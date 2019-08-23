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任談判專家佔中到場對話 繫藍絲遭指罵

【明報專訊】林景昇自2001年加入警隊談判專家組，近年不時以此身分在示威現場出勤，亦引起過爭議事件。2014年佔領運動期間，他以談判專家身分到金鐘佔領區，當時身穿便服的他心口掛着委任證，證上繫上藍絲帶，上面寫有「Support HKP」（支持香港警察），其間他被示威者團團圍住指罵。事後他向在場記者表示，藍絲帶是市民送給他的，目的是支持警方執法，希望透過警察執法回復社會秩序，他又澄清佩戴的藍絲帶無關政治，不影響警方政治中立原則。

但風波並未因林景昇的解畫而平息，當時的科大學生會就此向這名創會會長發信，直指「確實犯下嚴重過失」，對警隊以至科大的聲譽造成影響。學生會表示尊重不同聲音和立場，但稱他執行警察職務時佩戴有鮮明政治意味的藍絲帶是「不分公私」，有違警隊政治中立角色，只會引起在場佔領者反感，無助交涉，更促他往後做事前三思，避免重蹈覆轍。

06年傑青 提名謝安琪惹爭議

這名警界「靚聲王」也與演藝界有淵源，並曾惹爭議。歌手謝安琪在2010年獲頒十大傑出青年，獲獎原因是歌曲經常涉及社會議題，一度被質疑未夠資格，而同屆獲獎者包括「乒乓孖寶」李靜及高禮澤、考獲演奏級的3指鋼琴家黃愛恩等，當時謝安琪的提名人正是在2006年獲頒十大傑青的林景昇。林景昇在給記者的警務卡片上，也寫上傑青銜頭。林、謝二人看似「大纜扯唔埋」，原來他們在義工服務工作中認識，分享人生目標和事業歷程而結緣。

（反修例風暴）

相關字詞﹕科技大學 反修例風暴 談判

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