任談判專家佔中到場對話 繫藍絲遭指罵

但風波並未因林景昇的解畫而平息，當時的科大學生會就此向這名創會會長發信，直指「確實犯下嚴重過失」，對警隊以至科大的聲譽造成影響。學生會表示尊重不同聲音和立場，但稱他執行警察職務時佩戴有鮮明政治意味的藍絲帶是「不分公私」，有違警隊政治中立角色，只會引起在場佔領者反感，無助交涉，更促他往後做事前三思，避免重蹈覆轍。

06年傑青 提名謝安琪惹爭議

這名警界「靚聲王」也與演藝界有淵源，並曾惹爭議。歌手謝安琪在2010年獲頒十大傑出青年，獲獎原因是歌曲經常涉及社會議題，一度被質疑未夠資格，而同屆獲獎者包括「乒乓孖寶」李靜及高禮澤、考獲演奏級的3指鋼琴家黃愛恩等，當時謝安琪的提名人正是在2006年獲頒十大傑青的林景昇。林景昇在給記者的警務卡片上，也寫上傑青銜頭。林、謝二人看似「大纜扯唔埋」，原來他們在義工服務工作中認識，分享人生目標和事業歷程而結緣。

（反修例風暴）