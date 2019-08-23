「父母心」勸導包圍者爆紅 稱溝通最重要互動 警界顏聯武：官民溝通不完美可接受

半小時「節目」沒講稿全即興

近月警民關係走到臨界點時，林景昇的「非常做法」，成功為當刻熾熱氣氛降溫，前晚元朗站警民對峙時，也有同袍仿效。林景昇表示，當日在馬鞍山，包括他在內的管理層商討，想在示威者行動升級前以較軟性方式與對方溝通，「是一種父母關心子女的方式，而不是家長式的聲音」。網上流傳他的勸導式片段只有數分鐘，他說當日的「節目」做了半小時，沒有事前寫定講稿，全程即興發揮，其間要不時觀察巿民反應，甚至是肢體語言，看對方是否受落，再決定如何繼續，最終目的是希望在場的年輕人願意聆聽、接納，然後離開。他說，經勸說後最終有一半人離開，在防暴車前來時，其他人也陸續散去。

聽《尋回一碗湯》感觸家人關愛

有人形容林景昇當晚有如DJ上身，在正式訪問前，他也打趣問：「要不要cue首歌？」其後談到有示威者被家人趕出家門，他提到近日樂隊Supper Moment最近的派台歌《尋回一碗湯》，歌曲以湯喻家，講述在辛勞、風雨過後回家的溫暖，他說聽後大為感觸，「每個人忙碌完都是想回家飲湯」，認為家人之間不需有立場、派別，應多感受家人的關懷和愛，愛惜家人。提到父親因心臟病突然死亡，令他感受到家人關懷最為重要時，他一度哽咽。對於近日不少父母和子女因政見鬧不和，林景昇希望雙方明白，家人之間關心才是最重要，政見是很微小的部分，而作為長輩可多聆聽、多溝通、多明白年輕一輩，「明白不代表要認同，但應該給年輕人有成長的機會」。

籲長輩多聆聽多明白年輕人

至於政府和市民的溝通又是否及格？林景昇引用有組織及三合會調查科高級警司李桂華在記者會上的名句「不完美、可接受、有改善」來形容，又說聆聽往往是談判或溝通的第一步，「聆聽即是少講些自己的說話，多聽對方的說話，每個訴求背後都有原因的，而如果可以把訴求先放一邊，了解背後原因、動力，什麼是自己最想要，什麼最幫到自己、家人、社會，多些去放下戒心再傾偈」。

明報記者

（反修例風暴）