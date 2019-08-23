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將軍澳斬人導遊控傷人 控方：或轉介更高法院

【明報專訊】將軍澳連儂牆日前的斬人案，任職導遊的50歲男子涉用刀斬傷兩女一男，包括一名《信報》副刊女記者，昨在觀塘裁判法院提堂，被控以3項傷人罪，暫毋須答辯，押後至10月17日再訊，以等候警方向事主索取供辭、做認人手續、調查案發地點的閉路電視、做DNA及指模鑑證等。被告不准保釋，繼續還押監房。

3項控罪稱，被告洪震本月20日在將軍澳景林邨與頌明苑的行人隧道非法及惡意傷害黃靜美智子、李玉鳳及梁鎮杰。控方庭上透露，被告與3名受害人不認識，事發時與其中兩人交談，其間情緒激動，揮刀施襲。第三受害人梁鎮杰將其中一人拉開後遭被告施襲，被告其後向頌明苑方向逃去。

警方在被告居住樓層找到疑為被告穿過的衣物，閉路電視亦拍到被告案發前及案發後30分鐘離開居住大廈，案發後離開時已更換衣物。被告同日下午在羅湖關口被捕，警誡下招認一時衝動犯案。3名受害人中，黃背部有3厘米刀傷，在深切治療部留醫；李左手手肘、左手及雙腳受傷；梁頭部受傷縫了7針，左耳亦受傷。

兩事主留院 未能錄口供

控方指出，其中兩名事主留院未能錄取正式口供，要押後案件，以讓警方向受害人、現場附近人士錄取口供和認人。警方亦會調查現場及附近閉路電視片段，並就現場20米外檢獲的兩把刀和被告住所梯間搜到的衣物做指模及DNA鑑證。因案情嚴重，案件或轉介至更高級法院。

望與母慶生 求保釋被拒

辯方透露，被告1985年來港，現已離婚，與逾80歲母親及10歲兒子同住，其兄姊亦在港，被告作為孻仔與母親關係良好，昨日為其母生日，望能保釋與母慶祝並照顧她。辯方又稱其母願與警方合作，得悉需協助警方調查，立即從內地回港。惟裁判官稱案情及傷者傷勢均嚴重，證供強且被告已招認，不批准保釋。

另外，據悉傷勢最重的黃姓傷者已離開伊利沙伯醫院深切治療部（ICU），轉往加護病房留醫。

【案件編號：KTCC1584/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕記者被毆打 傷人 導遊 將軍澳 連儂牆

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