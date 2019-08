「香港之路」發起人：信港人化不可能為可能

義工自發探路 構思至實行僅一周

過去兩個多月,本港多次百萬人遊行,經歷街頭流血抗爭,但政府未回應訴求。有份籌辦「香港之路」的阿T(化名)憶述,早有文章提及「波羅的海之路」,一班網民在連登與Telegram討論後,約上周三萌生念頭,膽粗粗決定發起運動,他說「香港之路」不分派別,是展示港人團結,和平爭取民間五大訴求,也冀連結同樣追求民主與人權的人。

「有什麼地方可連結起香港人?」他們反覆討論,選擇在港鐵站外組成人鏈,包括港島線、觀塘線與荃灣線。阿T認為港鐵站遍佈各處,方便市民加入,令抗爭走入社區,令以往不便遊行又想參加的人加入,如銀髮族。短短一周,市民自發在各港鐵站組成義工隊,街坊及「地膽」分頭探路,開發各區Telegram群組聯繫市民及發放文宣等。

籲參加者手機亮燈組光路

30年前無網絡幫忙,波羅的海之路要靠電台及文宣,今天資訊隨光纖瞬間傳千里,阿T說「香港之路」要克服的是籌備時間短與地理環境,要考慮屆時各處交通燈燈號不一問題。

他們今晚7時集合,8時開始組成人鏈,其間會唱歌,如《光輝歲月》、Do you hear the people sing及在反修例運動廣為人知的Sing Hallelujah to the Lord。他呼籲市民以手機亮燈,形成一條條光路,至9時「流水式」散去。

適逢「波羅的海之路」30周年,天降時機,他們盼望8.23香港之路引起國際關注香港抗爭。人鏈能否如願,尚待今晚分曉,但阿T對港人有信心,他目睹過去兩個多月在無大台下,港人展示團結力量,「連登仔」也可迅速眾籌在國際媒體登報,深信港人今晚可「將不可能變成可能」。

明報記者 陳柔雅

(反修例風暴)