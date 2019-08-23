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「香港之路」發起人：信港人化不可能為可能

【明報專訊】1989年8月23日，波羅的海三國約200萬人民手牽手，跨國組成675公里長的「波羅的海之路」，成為立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞獨立運動振奮人心一幕。30年後世事變遷，但爭取自由的心不變。有港人冀在小島重現此幕，今夜沿39個港鐵站外組成45公里長人鏈，和平爭取反修例五大民間訴求。由構思至實行僅短短一周，有份發起活動的網民深信港人總有辦法「將不可能變成可能」。

義工自發探路 構思至實行僅一周

過去兩個多月，本港多次百萬人遊行，經歷街頭流血抗爭，但政府未回應訴求。有份籌辦「香港之路」的阿T（化名）憶述，早有文章提及「波羅的海之路」，一班網民在連登與Telegram討論後，約上周三萌生念頭，膽粗粗決定發起運動，他說「香港之路」不分派別，是展示港人團結，和平爭取民間五大訴求，也冀連結同樣追求民主與人權的人。

「有什麼地方可連結起香港人？」他們反覆討論，選擇在港鐵站外組成人鏈，包括港島線、觀塘線與荃灣線。阿T認為港鐵站遍佈各處，方便市民加入，令抗爭走入社區，令以往不便遊行又想參加的人加入，如銀髮族。短短一周，市民自發在各港鐵站組成義工隊，街坊及「地膽」分頭探路，開發各區Telegram群組聯繫市民及發放文宣等。

籲參加者手機亮燈組光路

30年前無網絡幫忙，波羅的海之路要靠電台及文宣，今天資訊隨光纖瞬間傳千里，阿T說「香港之路」要克服的是籌備時間短與地理環境，要考慮屆時各處交通燈燈號不一問題。

他們今晚7時集合，8時開始組成人鏈，其間會唱歌，如《光輝歲月》、Do you hear the people sing及在反修例運動廣為人知的Sing Hallelujah to the Lord。他呼籲市民以手機亮燈，形成一條條光路，至9時「流水式」散去。

適逢「波羅的海之路」30周年，天降時機，他們盼望8．23香港之路引起國際關注香港抗爭。人鏈能否如願，尚待今晚分曉，但阿T對港人有信心，他目睹過去兩個多月在無大台下，港人展示團結力量，「連登仔」也可迅速眾籌在國際媒體登報，深信港人今晚可「將不可能變成可能」。

明報記者 陳柔雅

（反修例風暴）

相關字詞﹕波羅的海 人鏈 香港之路

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