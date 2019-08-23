「又做主控又做法官」 陳文敏：監警報告或遭覆核

港大法律學院教授陳文敏昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，監警會屬法定機構，權力受法例規範，一向是由警方調查投訴個案，監警會再負責覆核及監察警務處長對須匯報投訴的處理和調查，監警會不可繞過警務處長調查，亦無傳召證人的能力。

陳文敏舉例稱，若監警會報告指出警方在7．21元朗事件中可能涉不當行為，無可避免會觸及人事與責任問題，屆時可能有人不滿而向警方投訴，其後再由監警會處理，「一定有角色衝突，又做主控又做法官」。

陳文敏又說，法例無賦予監警會調查權力，報告可能會被司法覆核，更形容機率「一定相當之高」。

民權觀察：資料或與投訴重複

可能混淆角色

民權觀察成員王浩賢指出，監警會曾成立特別工作小組審視2011年8月，時任國務院副總理李克強訪港期間產生的保安及衝突投訴，報告亦依賴投訴警察課接獲的投訴個案而撰寫。若今次專案組的調查範圍及報告所涉的資料，與投訴警察課投訴個案重複，而監警會事後也要覆核相關個案，「身兼兩職，角色上就可能有混淆」，但仍有待報告出爐，才可作判斷。他認為最合適是成立獨立調查委員會，全面檢視警方於反修例示威的武力使用、政府施政等問題。

（反修例風暴）