監警會張華峰：速龍無編號 執法無憂 言論捱批 澄清無說過「執法毋須守法」

是否同意張華峰 監警無回覆

監警會副主席張華峰昨在港台節目《千禧年代》表示，一般警員巡邏時需展示警員編號，但速龍小隊負責對付嚴重騷亂，不展示警員編號，可避免起底，執法時無後顧之憂，「點解要話畀佢聽我係邊個，我做緊乜嘢？畀你投訴我行為係咪過分？」對於張華峰的說法，監警會昨無回覆是否同意。

同場的監警會前委員梁繼昌指出，若飛虎隊等隊伍處理恐怖分子，隱藏身分是合理，惟處理公眾事件的警員，應展示委任證或警員編號，又稱有警員曾於衝突執法時不展示委任證或不穿制服。

張：憑時間地點可找出涉事警員

言論引發爭議後，張華峰下午澄清，稱無說過速龍小隊執法毋須遵守法律，惟應付危險及暴力場合時或會被起底，影響工作，因此認為警員應否展示編號「係有得商榷」。他說速龍小隊人數較少，若市民要投訴，相信憑時間及地點等資料可找出涉事警員。

民權觀察批張欠警權知識履行工作

民權觀察成員王浩賢認為，張華峰言論與其監警會副主席身分「完全不符」，速龍小隊執法應無後顧之憂的說法是「相當恐怖」，違反法治精神，警員行使警權及武力必須受到規範及監察，否則會引致濫權。他認為張華峰言論反映他欠缺專業或警權知識去履行監警工作。

對於張華峰的澄清，王浩賢認為說法「本末倒置」，若警員因執行職務有特別需要遮蔽臉容，警員編號更加是重要問責憑據。王稱，憑時間或地點找出涉事警員身分非常困難，警方有責任透過有效機制讓市民辨認警員。他批評警方兩個多月來無解決速龍小隊警員編號問題，質疑警隊管理層默許不展示編號，拒接受公眾監察。

明報記者

（反修例風暴）