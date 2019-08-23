稱公安扣查展遊行照 團體質疑智能燈柱監控 資科辦：只蒐數據 無人臉識別功能

觀塘遊行獲批 申請人：因路線大改

遊行不反對通知書申請人劉頴匡指出，遊行將於明日下午1時半在駿業街遊樂場起步，走往九龍灣零碳天地。他認為遊行獲批，是因就遊行路線做出極大讓步，「向強權低頭」才獲准遊行，亦與政府近日「吹和風」有關。

身兼德福花園業主委員會主席的區議員潘任惠珍說，遊行終點改至零碳天地，而終點沿路直出就是牛頭角警署，即使和平遊行市民欲到九龍灣站坐港鐵離開，亦會途經警署。她說，已與德福花園商場及住宅的管理處和保安開會，保證德福花園會有通道讓遊行者散去，亦已向警方表示會自行處理屋苑內事務，若非有人報警，盼警方勿進屋苑。惟她說，德福花園地契上大部分範圍都是公共空間，無法阻止警方進入。

德福業委會：若無報警盼警勿進

觀塘遊行除繼續爭取五大訴求外，亦關注觀塘的智慧燈柱，遊行終點外的常悅道已有20支智慧燈柱。「監控燈柱關注組」成員史先生（化名）昨在民間記者會稱，上周其中一名40多歲男成員，在福田口岸被扣留約20小時，其間公安拿出一張有其清晰容貌的大頭照，詢問相中是否他本人。史先生轉述該成員形容，照片由約2米高位置拍攝，無法辨認場景，但成員認為是他參與遊行前後所拍攝。

除了上述個案，史先生稱，近日有參與遊行的港人在內地被搜身，跟閉路電視系統有關，質疑為何內地公安取得相關畫面。他說智能燈柱的相機型號跟新疆再教育營相同，恐成監控市民工具，促政府拆除及停止安裝智能燈柱。

資科辦昨發稿稱留意到觀塘遊行，其中一個關注點是智慧燈柱的應用，發言人重申，智慧燈柱沒人臉識別功能，亦不能偵測或讀取身分證資料，只用作收集城市數據，如交通、氣象、空氣質素等，並配合5G的來臨。上月政府曾辦簡介會稱，相片會在降低解像度後傳至「資料一線通」，並隨即刪除；部分如以攝影機監察非法傾倒建築廢物黑點、藍牙交通探測器等功能暫時不會啟用。

消息：設燈柱諮詢會審視技術

政府消息人士說，相信示威者和平理性，燈柱可安然度過，並稱資科辦已於昨日出稿回應公眾關注，亦成立智能燈柱諮詢委員會，會有學者及專家作第三方審視燈柱上的技術。

（反修例風暴）