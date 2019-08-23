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警射一橡膠彈 「非法集結」拘兩人

【明報專訊】有市民前晚到元朗西鐵站靜坐，抗議7．21白衣人襲擊市民，演變為警民對峙。警方指出，有示威者在站外堵塞馬路，有人嘗試向地面投擲大型垃圾桶，對現場的人構成生命威脅，警員「在電光火石之間，發射一枚橡膠子彈制止」。警方另稱，前晚無進入站內驅散，是為避免嚴重肢體衝突，而警方收到港鐵報案，強調會嚴肅跟進。

稱示威者擲垃圾桶危及生命

警察公共關係科總警司謝振中表示，前晚7時大批市民在元朗站內集會，大致和平有序，但至晚上10時許，有示威者衝出馬路設置路障堵塞，有示威者主動挑釁警員及在場市民，用雷射光線照射。

指強攻難免大規模受傷

謝說，警方多次警告後開始驅散，推進時有示威者嘗試向地面投擲大型垃圾桶。他說，當時地面有大量警員及記者，批評有關行為構成極大生命危險，「在電光火石之間，警務人員發射一枚橡膠子彈制止」。他續稱，示威者其後破壞站內消防設備，又用滅火筒射向在場警員。警方收到港鐵報案，案件列作刑事毁壞。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，前晚警方拘捕兩名男子，分別27及36歲，涉嫌在元朗站非法集結，至昨日記者會時仍在扣查。對於前晚警方並無進入站內驅散，江解釋，警方的行動決定需評估現場情况、人手，以及作出決定會否令現場情况惡化、現場的人情緒轉差等。他說，前晚若警方強攻，「難免有嚴重肢體衝突，引致大規模受傷，示威者及警員難避免，未必是大眾想看到的畫面」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕警民衝突 反修例 謝振中 元朗站 元朗衝突 元朗襲擊

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