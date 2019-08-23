要聞
下一篇 上一篇

元朗站遭拆垃圾桶廁板滿污漬 清潔工「個個叫救命」

【明報專訊】有市民前晚到車站抗議7．21元朗白衣人襲擊案，深夜演變為警民對峙，示威者拆除車站設施作路障。昨日元朗站服務正常，但站內多處損毁，大堂「天眼」被噴黑、地面留有多灘污漬，逾20個垃圾桶、告示牌堆放一處，另廁板及吹風機蓋亦被拆。有清潔工表示，員工由昨凌晨清潔到早上6時「個個叫救命」，但慶幸無發生大衝突，「不想見到有人受傷」。

港鐵強烈譴責 已報警

港鐵昨凌晨發聲明稱，元朗站設施有不同程度受損，有人擅用消防設備及關閉電動閘等，對事件「非常遺憾」。昨晚10時，港鐵再回覆本報查詢時改稱對車站設施被人惡意破壞「予以強烈譴責」，強調不能接受違法行為，已報警處理。

記者昨早11時半到車站，目測車站大堂有20多個垃圾桶被拆、18個攝錄鏡頭被噴黑，牆身多處噴漆。前晚有示威者在車站出入口倒上食油、洗潔精等，導致地面濕滑，以阻止警方推進。記者到場時，地面已多次清潔，但仍留下一灘灘污漬，有清潔工人表示「要到晚上收站後用洗地機洗多幾次」，早班同事由凌晨工作至早上6時才完成清潔，「做足五六小時，平時兩三小時內已完工，個個叫晒救命，收工前都來不及洗廁所，需要午班同事接手」。

女工嘆6小時未清完 慶幸無衝突

該女工說自己亦見消防喉漏水，地面有大片水漬，於是放置水桶盛水，以防再有水溢出，「但好彩都無衝突、無人受傷就得」。另一港鐵員工說，站內男廁有一塊廁板及吹風機蓋被拆走（見表）。

店稱影響小 靜坐者：速龍刺激示威者

有站內的麵包店及服裝店員工則說，除了地面較骯髒外，「沒有好大影響」，其中麵包店員說前晚沒提早收舖，「很多靜坐的參加者買包」。前晚曾靜坐的元朗居民翁先生說，晚上9時許已離開，「感覺住處附近治安一般，想早點走」。他認為示威者破壞不大，「閘機都無事」；至於昨日車站靜坐演變為警民對峙，他表示，「如果防暴不出現，就咩事都無」，又認為警方無必要出動速龍小隊刺激示威者情緒。

前晚元朗站靜坐抗議起初氣氛平靜，站內商戶都照常營業，近10時陸續有人離開，有人爭議「去留」問題，另有多人包圍東頭村及南邊圍，又築起路障，與戒備的防暴警對峙，其間有人挑釁警方，警員亦回罵。另一邊廂，一名女街坊到南邊圍車站出口，稱擔心發生衝突，勸示威者離開，但未被理會，有示威者回應稱「抗爭的路是這樣的」。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

大專罷課兩周 百中學有學生籌備 9月2日起 9．13未回應五大訴求或升級
大專罷課兩周 百中學有學生籌備 9月2日起 9．13未回應五大訴求或升級
聖保羅學生備罷課計劃書 邀警指揮官赴論壇
聖保羅學生備罷課計劃書 邀警指揮官赴論壇
《人民日報》批「專列護送暴徒」 港鐵修訂站內衝突應對 停車封站不開特別班
《人民日報》批「專列護送暴徒」 港鐵修訂站內衝突應對 停車封站不開特別班
示威者葵芳站「攔閘機」
示威者葵芳站「攔閘機」
元朗襲擊案兩漢控暴動 今提堂 指7‧28衝突兩日控44示威者 大狀質疑「差別待遇」
元朗襲擊案兩漢控暴動 今提堂 指7‧28衝突兩日控44示威者 大狀質疑「差別待遇」
警射一橡膠彈 「非法集結」拘兩人
警射一橡膠彈 「非法集結」拘兩人
稱公安扣查展遊行照 團體質疑智能燈柱監控 資科辦：只蒐數據 無人臉識別功能
稱公安扣查展遊行照 團體質疑智能燈柱監控 資科辦：只蒐數據 無人臉識別功能
監警會張華峰：速龍無編號 執法無憂 言論捱批 澄清無說過「執法毋須守法」
監警會張華峰：速龍無編號 執法無憂 言論捱批 澄清無說過「執法毋須守法」
「又做主控又做法官」 陳文敏：監警報告或遭覆核
「又做主控又做法官」 陳文敏：監警報告或遭覆核
「香港之路」發起人：信港人化不可能為可能
「香港之路」發起人：信港人化不可能為可能
將軍澳斬人導遊控傷人 控方：或轉介更高法院
將軍澳斬人導遊控傷人 控方：或轉介更高法院
「父母心」勸導包圍者爆紅 稱溝通最重要互動 警界顏聯武：官民溝通不完美可接受
「父母心」勸導包圍者爆紅 稱溝通最重要互動 警界顏聯武：官民溝通不完美可接受
任談判專家佔中到場對話 繫藍絲遭指罵
任談判專家佔中到場對話 繫藍絲遭指罵
逾千中學師生集會 教師「積極考慮」罷教
逾千中學師生集會 教師「積極考慮」罷教
環時：被扣英領館職員涉嫖妓 家屬：公道自在人心
環時：被扣英領館職員涉嫖妓 家屬：公道自在人心
特朗普否認視港為貿談籌碼 商務部：盼美方說到做到
特朗普否認視港為貿談籌碼 商務部：盼美方說到做到
梁振英否認去信英議員促收斂言論
梁振英否認去信英議員促收斂言論
民間記招調查：示威者不樂觀仍上街
民間記招調查：示威者不樂觀仍上街
圖闖禁制範圍涉咬保安 婦禁足機場候訊
圖闖禁制範圍涉咬保安 婦禁足機場候訊
見習律師遭投訴仇警 律政司接納解釋：不反對執業
見習律師遭投訴仇警 律政司接納解釋：不反對執業
3警涉虐打醉翁控傷人准保釋
3警涉虐打醉翁控傷人准保釋
申移民澳洲近月急升 辦良民證者增五成
申移民澳洲近月急升 辦良民證者增五成