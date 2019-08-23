元朗站遭拆垃圾桶廁板滿污漬 清潔工「個個叫救命」

港鐵強烈譴責 已報警

港鐵昨凌晨發聲明稱，元朗站設施有不同程度受損，有人擅用消防設備及關閉電動閘等，對事件「非常遺憾」。昨晚10時，港鐵再回覆本報查詢時改稱對車站設施被人惡意破壞「予以強烈譴責」，強調不能接受違法行為，已報警處理。

記者昨早11時半到車站，目測車站大堂有20多個垃圾桶被拆、18個攝錄鏡頭被噴黑，牆身多處噴漆。前晚有示威者在車站出入口倒上食油、洗潔精等，導致地面濕滑，以阻止警方推進。記者到場時，地面已多次清潔，但仍留下一灘灘污漬，有清潔工人表示「要到晚上收站後用洗地機洗多幾次」，早班同事由凌晨工作至早上6時才完成清潔，「做足五六小時，平時兩三小時內已完工，個個叫晒救命，收工前都來不及洗廁所，需要午班同事接手」。

女工嘆6小時未清完 慶幸無衝突

該女工說自己亦見消防喉漏水，地面有大片水漬，於是放置水桶盛水，以防再有水溢出，「但好彩都無衝突、無人受傷就得」。另一港鐵員工說，站內男廁有一塊廁板及吹風機蓋被拆走（見表）。

店稱影響小 靜坐者：速龍刺激示威者

有站內的麵包店及服裝店員工則說，除了地面較骯髒外，「沒有好大影響」，其中麵包店員說前晚沒提早收舖，「很多靜坐的參加者買包」。前晚曾靜坐的元朗居民翁先生說，晚上9時許已離開，「感覺住處附近治安一般，想早點走」。他認為示威者破壞不大，「閘機都無事」；至於昨日車站靜坐演變為警民對峙，他表示，「如果防暴不出現，就咩事都無」，又認為警方無必要出動速龍小隊刺激示威者情緒。

前晚元朗站靜坐抗議起初氣氛平靜，站內商戶都照常營業，近10時陸續有人離開，有人爭議「去留」問題，另有多人包圍東頭村及南邊圍，又築起路障，與戒備的防暴警對峙，其間有人挑釁警方，警員亦回罵。另一邊廂，一名女街坊到南邊圍車站出口，稱擔心發生衝突，勸示威者離開，但未被理會，有示威者回應稱「抗爭的路是這樣的」。

（反修例風暴）