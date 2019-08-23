元朗襲擊案兩漢控暴動 今提堂 指7‧28衝突兩日控44示威者 大狀質疑「差別待遇」

被問其餘26人 警：每案不一樣

54歲男子黃志榮及48歲男子黃英傑，分別報稱裝修工人及電工，各被控一項參與暴動罪，案件至今共28人被捕。對於其餘被捕26人，警察公共關係科總警司謝振中強調每一個案都不一樣，每人參與程度不同，警方正與律政司緊密商討合適控罪及所需證據，以提高舉證及入罪機會。被問該兩人為何被控暴動，他們當日參與什麼角色，謝說未能提供詳情。

傷者之一的元朗區居民馮先生說，當晚在元朗西鐵站F出口被人以縮骨遮襲擊，頭部、手指各縫3針，目前傷口已癒合，但經常會想起當晚遇襲片段。馮稱事後落口供時警方僅稱涉及非法集結，本估計會控告傷人之類，對以暴動罪檢控兩名施襲者「始料不及」。他認為事隔超過一個月終有人被起訴，「總好過唔做嘢」，但對昨日起訴二人的時間性感到疑惑，質疑與前晚元朗站靜坐行動或有關聯，「不知是否要交吓差」。他亦認為7月28日上環衝突過後當局能迅速起訴44人，但元朗事件有大量片段清楚顯示襲擊經過，有施襲者更未蒙面，但目前只有兩人被起訴，是「選擇性執法」，亦覺得是當局找拖延藉口。

林卓廷：施襲者近百 盼速拘黑手

立法會議員林卓廷當晚亦被多名白衣男子持棍襲擊，嘴唇需縫18針，雙臂受傷，包括骨裂。對於事發超過一個月後有兩人被控暴動，他期望這會是「一個小的開始」，但當晚施襲者有近百，希望當局盡快緝捕涉案者，特別是事件「組織及策劃者」。對於7．28上環警民衝突中44名被捕者迅速被控暴動罪，林認為控方有政治動機，暫只起訴兩名白衣男子不能反映事件嚴重。

法政匯思：證據強 有差別欠公允

法政匯思召集人、大律師吳宗鑾認為，根據《公安條例》對暴動罪的定義，當晚白衣人無差別襲擊他人的行為明顯是一個「破壞社會安寧」的非法集結，符合「暴動罪」門檻，而且理論上只要曾「共同行動」，即使當晚未有襲擊他人、只在現場叫囂或煽動他人行為亦同屬參與暴動。吳說當晚白衣人施襲的證據相當強，且不少施襲者均無蒙面，相比上環衝突後律政司短時間內檢控44人，兩者「有差別待遇」，亦有欠公道。

明報記者

（反修例風暴）