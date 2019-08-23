《人民日報》批「專列護送暴徒」 港鐵修訂站內衝突應對 停車封站不開特別班

「明白警有需要時入站執法」

近月發生示威和衝突時，港鐵多次安排列車「飛站」，但會另派特別列車接載示威者和其他乘客離開，前晚元朗站亦有類似安排。港鐵昨晚發聲明，稱會作「新的應對」，如站內發生打鬥、破壞及其他暴力事件，港鐵或會即時停止車站運作及列車服務，甚至關閉車站。港鐵又稱，明白警方在有需要時會進入車站執法。

據悉，港鐵計劃日後若有車站發生衝突、出現危險，要安排列車飛站時，不再安排特別列車接載乘客離開，包括示威者。

港鐵解釋，最近多次有人故意破壞車站設施，前晚元朗站亦有類似情况，且近日有人在太古站及葵芳站持續以粗言穢語辱罵車站職員，不讓他們離開，甚至威脅他們人身安全，港鐵認為有關行為完全不能接受，故作新安排，以保障員工及乘客安全。

人民日報：有港企暗撐暴徒

在港鐵發聲明前，《人民日報》昨發表評論文章，稱前晚示威者在西鐵元朗站噴滅火劑、用雷射激光照射警察等，港鐵不僅拖延報警，「事後還派專列護送，暴徒免費乘車，揚長而去」。文章稱，在香港，像港鐵的企業絕非個別，有關企業對「暴徒」態度曖昧，甚至暗中支持，「是守護香港還是向暴力『繳械』？相關企業是該掂量掂量輕重了！」

此外，港區人大代表陳曼琪昨在facebook質疑港鐵「包庇暴徒」，要求港鐵主席歐陽伯權回應為何安排免費列車送「暴徒」離開車站等。

林卓廷：憂再現困獸鬥

譚文豪：內地伸手各行各業

民主黨議員林卓廷稱，近期本港大企業紛紛受壓，港鐵今次亦「跪低」。他說警方每次都要求示威者和平散去，但若港鐵不安排特別列車，示威者無法散去，擔心會再出現類似沙田新城市廣場衝突的「困獸鬥」，若示威者要循其他陸路離開，更會令衝突範圍擴大。

公民黨議員譚文豪表示，白色恐怖蔓延各行各業，「內地將手伸入香港，不止航空業，其他交通工具提供者也受影響，日後會否連食肆也因有示威者光顧而被針對？」他說車站內除了示威者，亦有其他乘客，若港鐵不接載他們離開，或會「誤中副車」被捕。

實政圓桌議員田北辰認為，現時的情况是政治問題，並非港鐵營運者可處理，他認為有關決定應由港鐵董事局負責，「最近很多機構的行政人員都夾在中間、飽受壓力，出了事就找CEO（行政總裁）負責，這樣對他們不公」。

據港鐵2018年年報，港鐵在北京、天津、杭州和深圳均有鐵路或商場業務，去年港鐵在內地鐵路、物業租賃及物業管理業務收入為9.29億元。

（反修例風暴）