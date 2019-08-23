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聖保羅學生備罷課計劃書 邀警指揮官赴論壇

【明報專訊】開學在即，部分中學生正籌備罷課，舉辦不同活動以「罷課不罷學」。聖保羅書院有學生成立反修例關注組，稱計劃9月3日在校罷課，舉辦校友分享論壇，暫獲邀出席的有資深傳媒人程翔、立法會議員張超雄、法政匯思召集人李安然等，亦已向西九龍總區副指揮官周一鳴發邀請，盼提供不同角度討論修例事件。關注組稱即使初中生、高中生尚在學齡，但對「家事國事天下事事事關心」，故罷課以表信念，促政府正式撤回《條例草案》，成立獨立調查委員會。

聖保羅書院高中生成立反修例關注組，召集人劉同學稱，已向學校提交罷課活動的計劃書，於9月3日罷課，盼在禮堂舉行連串活動，包括校友論壇、學生分享、默哀、構建連儂牆等，又說歡迎同學戴頭盔、護目鏡及防毒面具出席。他們的罷課活動聲明稱，今人率言「唔好將政治帶入校園」，「然則唾棄暴力、愛護生命與否，乃是非黑白之別，無分左右藍黃」。

劉同學表示，目前難料有多少同學參與，但據早前收集的90名學生聯署，過半表示會罷上部分課節，30%稱願意全日罷課。

屬校5000人聯署 促東華籲政府回應訴求

此外，一群東華三院所屬中學的學生發起聯署，要求東華三院發聲明促請政府回應五大訴求。聯署信稱，警隊濫暴及選擇性執法，東華三院背負救病拯危、安老復康的使命，「如何能見此情狀而隻字不言？……作為辦學團體，若不辨是非黑白，如何作莘莘學子之楷模？」他們收集近5000名校友及學生簽署，今日到東華三院總部遞交聯署信。學生代表梁同學稱，若8月31日前未獲任何合理回應，不排除發起開學後聯校罷課。

（反修例風暴）

相關字詞﹕周一鳴 李安然 程翔 聖保羅書院 東華三院

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