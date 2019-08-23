大專罷課兩周 百中學有學生籌備 9月2日起 9．13未回應五大訴求或升級

科大、城大、樹仁稱不罰 港大：密切審視 應留意學習進度

8間資助大學與恒生大學、樹仁大學學生會昨宣布，9月2日下午3時半會於中大百萬大道舉行罷課集會，發起9月2至13日「罷課不罷學」行動。港大學生會署理會長黃程鋒稱，各學生會各自籌備「罷課不罷學」行動，將分別在校內舉辦講堂，或做社區工作等。黃程鋒說，相信兩星期有足夠時間讓政府回應五大訴求，若13日晚8時未獲回應，大專學界考慮將行動升級，不排除無限期延長罷課，或發起「三罷」等。

9．2百萬大道集會 9．13遮打公民講堂

對於特首林鄭月娥提出構建對話平台，黃程鋒表示，五大訴求為「原則性訴求」，現沒退讓及妥協空間，大專學界看不到參與對話平台的理由。黃又稱，暫定9月13日在遮打花園舉辦公民講堂，學界會向警方申請不反對通知書。

史維籲青年勿以「自毁」表達意見

本報向10間大學校方查詢學生罷課安排，除浸大沒回覆，其餘均稱會如常教學，亦沒指明會處分罷課學生（見表）。

另外，科大昨舉行校長論壇，逾450名師生、校友出席。科大校長史維稱，希望年輕人用有效（effective）方式，而不是以自我毁滅（self-destructive）的方式表達意見。

教育局周二（20日）罕有地向全港學校發處理罷課指引，重申堅決反對師生罷課，強調任何人不應利用學校作為表達政治訴求的場地，稱學生不應為表達意見而罷課。有份發起罷課的香港眾志副主席鄭家朗稱，已有逾100間中學的學生成立關注組，參與「配對連結平台」策劃罷課，認為教育局的宣示或校內處分不會嚇怕同學。他稱中學生各自籌組罷課，可在學校舉行活動，亦可於9月2日參與眾志舉辦的集會，今日會正式提交不反對通知書申請及公布詳情。

眾志：教局宣示、校內處分嚇不怕學生

有中學生於校內成立關注組就罷課表態，據facebook及Instagram資料，部分來自協恩中學、拔萃女書院、九龍華仁書院、嘉諾撒聖方濟各書院、香港華仁書院等傳統名校的學生，當中有人以問卷收集同學對罷課意見。

香港培正中學升中六的范同學，有份組成校內的罷課關注組。她稱早前以網上問卷收集約90名同學意見，八成回覆稱會罷課，她說暫定9月2日罷課，亦有可能「一周一罷」，下周初會約見校方。對於教育局表明反對罷課，她稱固然感到壓力，說香港身在白色恐怖之中，但無阻學生表態，「當極權已成為事實，我們是否就此屈服？」她說今次運動已顯示港人不會屈服，「港人無得退，學生作為未來棟樑更加要做」。

英華逾百學生稱響應9．3罷課

10多名英華書院學生組成反修例運動關注組，升中五的關注組代表王同學稱，傾向9月3日校內罷課，暫有100多名同學稱響應，會與校方交涉及尊重學校。他說與一眾同學關心反修例事件，對警察「濫暴」感痛心。他稱深明罷課不能撼動政權，但希望以此喚起更多同學關注事件。

明報記者

（反修例風暴）

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