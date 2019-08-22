藥劑師倡封葵芳站清潔 警：催淚煙無長遠傷害

藥劑師質疑已社區擴散 可損心肺

香港藥劑師工會主席張尹思昨表示，催淚彈化學物易向四面八方擴散，加上空氣流動、風向及運輸工具帶動，很可能已向社區擴散。她續稱，吸入催淚氣體長遠可致慢性呼吸系統和心肺系統疾病，甚至誘發癌症，而催淚彈化學物可沾在扶手、天花、牆壁和車廂，活性持續5日以上，促港鐵受催淚彈後應封站一星期，徹底清潔後才重開。

張尹思並促警方停止向市民施用化學武器，特別是在民居、交通樞紐和室內；政府亦應在施用催淚彈現場即時量度並公布有毒化學物質濃度數據；不停更新有關受毒物污染地區的污染指數，並派專家調查社區受催淚彈的影響程度。

警：殘留粒子效力弱 不影響市民

警隊行動部警司方志堅昨於例行記者會表示，催淚煙屬浮游粒子，可引致流眼水、咳嗽，據生產商指引及醫學文獻，症狀維持時間很短，一般10至20分鐘，離開催淚煙地方後會自動復元，不會對身體長遠有害。他說，葵芳站四通八達，不能說是密閉空間，至於發射催淚煙翌日會否影響他人，經警務處醫療顧問確認，催淚煙粒子隨風飄散，只有極小部分會沉澱在空氣不流通的地方，而殘留粒子的濃度非常低和效力微弱，警方相信不會為市民及清潔工人帶來不良影響。

明報記者

（反修例風暴）