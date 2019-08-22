建制設欺凌關注組 稱非單為警員子女

張國鈞：有教職員針對警子女

張國鈞表示，校園欺凌情况惡化，甚至有教師、助理校長層級近日針對警員子女，網上有人鼓吹欺凌警員子女，成立關注組盼引起社會關注，預防事件發生。他強調，相信學校和教師本着專業教導學生，但要處理欺凌問題涉及辦學團體、教育局、家長等不同持分者，希望提供民間支援，同心合力解決。張國鈞說，轉介個案予教育局和學校後，會相信教育局專業判斷，不會干預。王惠貞表示，有家長不想向學校投訴子女被欺凌，因擔心影響小朋友，引起更嚴重後果。陳永棋強調，關注組不是針對處理警員子女被欺凌個案，對任何欺凌事件都一視同仁處理。

粵新聞工作者協會批港記粗暴

另外，廣東廣播電視台香港記者站站長陳曉前周二出席警方記者會時，拍攝其他記者的樣貌並上載到微信，記者會後被其他傳媒圍堵質疑，要求她出示記者證。當日廣東廣播電視台發聲明強烈譴責陳曉前受到的不禮貌對待；廣東省新聞工作者協會昨批評部分香港記者作出粗暴行為，對陳曉前的不公遭遇表示關心和慰問，強烈譴責粗暴無理侵犯記者正當採訪權益的行為。

（反修例風暴）