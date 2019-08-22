人大常委今開會 譚耀宗：不談港局勢

《基本法》第18條提到，倘出現港府不能控制、危及國家統一或安全的動亂，人大常委有權宣布香港進入緊急狀態，由中央頒令在香港實施全國性法律。譚耀宗昨稱，看不到常委會議程有相關內容，亦看不到目前需啟動基本法第18條。他說香港市民盼社會能盡快回復平靜，不再有暴力事件。

港區人大代表田北辰前日表示收到消息中央為修例爭議設下「死線」，要求在十一國慶前平息風波。譚耀宗稱沒聽過中央訂立死線。

稱未聞京訂十一死線

對於大批內地武警在深圳集結演習，譚耀宗認為，內地演習止暴制亂，對中央來說是有備無患。他強調特區政府和警隊有能力處理香港事態，他不希望出動解放軍駐港部隊。

民主黨尹兆堅認為，譚耀宗說法有意降溫。尹稱，過去數周多名建制派均提及中央不排除出兵，形勢一直升溫，亦有武警演習，近日卻見轉彎，他相信與國際大形勢有關，美國將香港問題與中美貿易戰掛鈎，中央才改稱緊急狀態方會出兵。

（反修例風暴）