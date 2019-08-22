被問重啟政改 人大法工委：8‧31決定具法律效力

法工委首次建立發言人制度，昨早舉行首次記者會，臧鐵偉昨被問到香港特首和立法會的政制改革，他提到人大8．31決定具有法律效力，香港事務要在法治軌道上解決。

民陣稱無質疑法律效力 促撤回

民主黨尹兆堅認為，臧鐵偉的說法只是重申「人大8．31決定」的合理性，因民陣將於8月31日舉辦遊行，五大訴求亦包括雙普選，料「8．31決定」會成為被挑戰的重點，故此刻「防範未然」。民陣召集人岑子杰稱，無人質疑「8．31決定」的法律效力，但現時是要求撤回決定，「8．31框架也可以不適用於2019年現况」，質疑是否連人大常委會都不能撤回決定。民陣早前已就8．31遊行申請不反對通知書，岑子杰稱警方尚未約見開會。

王毅昨在中日韓外長會議時表示，相信特區政府會依法保護日韓在港企業和僑民的正當合法權益。他提到，香港事務是中國內政，不容外部勢力干預，中央會繼續堅定不移貫徹「一國兩制」。

美參院領袖警告：鎮壓香港後果自負

另外，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾在《華爾街日報》撰文，麥康奈爾引西藏和新疆的鎮壓自治區例子，指北京試在香港照辦煮碗，強調美國及其他中國貿易伙伴，都應清楚表明鎮壓香港會有真正和痛苦的代價。他自言撰寫《香港政策法》，予香港特殊待遇，警告北京若侵蝕香港自治，參議院會重新考慮港美特殊關係。

（反修例風暴）