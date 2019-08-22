民間記招：平台非訴求 質疑扮聆聽

重申無大台 斥政府「離地」

民間記者會昨第六度召開記者會，發言人陳先生說，構建溝通平台非「五大訴求」之一，又稱林鄭月娥計劃邀請大學校長等來討論構建平台，但質疑這些社會賢達難以代表示威者。

發言人陳先生說，反修例運動是「無大台、去中心化的示威」，認為平台不能反映示威者訴求，質疑政府是欺騙市民、營造政府願意聆聽示威者訴求的形象，又強調示威者已清楚表達訴求，林鄭月娥亦可親自到示威現場溝通，「如果政府以為構建平台就可息事寧人，這樣『離地』傾，拒絕回應五大訴求，示威仍會持續。」

指監警會無調查權 促獨立調查

至於林鄭月娥提出增加監警會成員，陳先生認為，監警會沒有調查權，強調需要成立獨立調查委員會。

721元朗襲擊發生已一個月，卻仍未有人被起訴，陳質疑警方執法不公，促警方盡快起訴被捕白衣人，還元朗居民和香港市民一個交代。

此外，62歲鍾先生6月底醉酒後涉嫌襲警，送北區醫院留醫獨立病房，閉路電視拍攝到他在病牀疑遭兩警員虐打，民間記者會批評警察濫用暴力及執行私刑，陳先生認為，警員施襲已涉嫌觸犯《酷刑條例》，但涉案警員暫時只以襲擊致造成身體傷害罪被捕，質疑政府架空《酷刑條例》，公眾可向「聯合國禁止酷刑委員會」投訴。陳先生又說，事件只是冰山一角，擔心警方對待反修例運動當中的被捕示威者手法更殘忍、更不人道。

（反修例風暴）