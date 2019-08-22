林鄭周六晤政教領袖組對話平台 政府認最大困難：示威者不願參加

蔡子強：與抗爭者關連不大料遭冷待

據了解，全國政協常委唐英年、立法會前主席曾鈺成、天主教香港教區宗座署理湯漢、港大教授袁國勇、社聯行政總裁蔡海偉、浸大校長錢大康、教大校長張仁良、運房局前局長張炳良，以及商業電台主席特別顧問陳淑薇等，均獲邀出席周六的籌備會議。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，籌備會議成員雖然對上一代而言德高望重，但非年輕人和示威者所支持及擁戴的人，思維和認知與他們相去甚遠，與他們關連不大，舉例大學校長在校內也未能與學生有效溝通，相信平台最後會被冷待，「得個擺字」。

沈旭暉拒邀 張炳良重申獨立調查

國際關係學者沈旭暉昨在facebook貼文，透露自己婉拒政府朋友邀請出席籌備會議，認為平台成立後的後果，除了被看作拖散民氣的「散水平台」，亦會成為政府推動未來政策的「白手套」，引來民間對政府的更多不信任，對解決目前困局，於事無補。

錢大康歡迎平台 袁國勇：7‧21市民心結

張炳良回應本報查詢時表示，只是應邀表達意見，自己一直主張有必要成立獨立調查委員會（COI），屆時會向林太表達想法。問及若政府先承諾COI，會否更有利對話，他稱自己一向有此主張，希望政府承諾待社會平靜後會成立COI。

錢大康接受商台訪問時稱，歡迎成立對話平台，形容是「千里之行，始於足下」，能讓社會各界展開持續對話，加深彼此了解，並促成社會和解。袁國勇向無綫新聞表示，市民最大的心結是元朗7.21事件和8.11女示威者眼睛受傷事件，認為尋找真相的目的，不是要懲罰或監禁誰人，而是要說清楚事情如何發生，以及寬恕，甚至特赦。

岑敖暉批非真正解決問題

2014年佔領運動時，林太曾與學生代表公開對話，惟最終不歡而散。當年參與對話的學聯前副秘書長岑敖暉昨在facebook貼文，批評政府提出對話平台，「其實只是想解決提出問題的人，而非真正解決問題」，是政權「拉攏和蒙騙中間派、搞散運動的伎倆」，永遠不可能有實質內容，更不可能從中促成真正的制度變革。

林太至今未有正面回應反修例運動五大訴求，岑敖暉認為，政府寸步不讓，「作出實質政治讓步的意圖是零」，他說「全世界都知道政府的套路是如何操作的了。真的不會再中計第二次了」。

陳沛然籲林鄭上連登交流

醫學界立法會議員陳沛然批評政府，「要講幾多次先會明白，宜家潮流唔興大台」，強調若要對話，林鄭可親身一個人乘搭港鐵直接聆聽，也可申請「連登討論區」帳戶與他人交流，而正面回應五大訴求，則是最直接的溝通方法。

明報記者

（反修例風暴）