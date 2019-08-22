城大集會促郭位對話 校方：參與者多非師生

學生：未見管理層關心同學

城大教職員協會主席謝永齡對郭位未有出席集會感遺憾，又稱協會昨早收到校方信件，指學校不主張教職員舉行與政治相關活動。被問會否擔心被秋後算帳，他說秋後算帳已在本港蔓延，於大學工作非鐵飯碗，但大學應支持客觀評論。大專學界正醞釀罷課，謝稱協會對罷教暫無立場，稍後會投票。

城大三年級陳同學稱，一直看不到郭位或校方管理層有關心和了解學生情况，感到失望。有城大校友質疑郭位是否有資格帶領城大，他希望在大是大非前，城大負起大學應有本分，保護和支持學生發聲的自由；郭位作為教育者，應教導學生不平則鳴。他批評校方早前「擺學生上台」，舉行「非正式」的閉門會面，對此感極度失望及遺憾。

城大：公開論壇無助解局

城大傳訊及公關處署理處長袁國傑昨午向師生和校友發電郵回應事件。城大昨再發新聞稿稱，不允許有人乘機把政治紛爭帶入校園，又說據了解昨午集會夾雜大多數非城大師生，代表性存疑，亦未經同意使用大學設備，產生噪音。城大稱，近兩個月收到很多不同意見，其中有反對校外人士在校園從事非教研活動，也反對校長參加欠缺新論又無討論氣氛的公開論壇。城大說，這種公開論壇無助解決當下政治社會問題，反激發持不同政見師生和校友矛盾，造成更嚴峻對立。城大堅決反對任何人利用大學做政治動員及宣傳，把大學變成政治表演的個人平台。

（反修例風暴）