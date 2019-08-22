私隱署倡站內貼告示述詳情 田北辰：港鐵指積極研究

公署發言人表示，基於人流情况及實際環境，集體運輸工具包括港鐵，有其需要安裝閉路電視系統以作保安及防止罪案等，因防止罪案而容許執法機構檢視閉路電視實時片段亦屬合法目的，可以理解。若使用或轉移有關個人資料目的是為了防止或偵測罪行，即使不符合《私隱條例》，若豁免條文適用便不受規限。

公署又建議，港鐵應清楚告知乘客受閉路電視監察，如在受監察範圍的入口及其內張貼明顯告示，並述明系統操作者的資料、監察目的、資料可能轉移的單位，例如執法機構等。

立法會資訊科技界議員莫乃光表示，乘客在一般情况下只聯想到閉路電視的畫面只有場地負責人有權觀看。他認為，為保障市民知情權，即使法例未有要求，港鐵亦應在告示表明警方有可能查看閉路電視畫面。

實政圓桌田北辰表示，收到大量市民意見，關注港鐵閉路電視直駁警方，已馬上向港鐵反映在告示上寫明警方有可能查看閉路電視畫面，並獲回覆港鐵內部會積極研究。

（反修例風暴）