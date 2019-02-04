稱接999已悉元朗事件 「太多問題」鐵路警區未派人 警認能實時看港鐵CCTV 7‧21傷者：更失職

指需要時才看 不能錄片

警察公共關係科高級警司江永祥表示，鐵路警區控制中心可實時觀看港鐵不同車站的閉路電視，警察總部亦可在需要時經鐵路警區協調下觀看，但不能把片段錄下，需向法庭申請搜查令後才可取得片段作證供。他亦說，警方只會在需要時，如人流管制才觀看部分閉路電視片段。

被問既然可實時監察，為何7．21當日大量白衣人在站內及車廂襲擊巿民，卻無及時派警員到元朗站，江永祥稱警方「不需要靠港鐵閉路電視」，當日有收到999報案，亦從新聞片段知悉。被問警方當晚有無調派鐵路警區人員到場支援，警察公共關係科總警司謝振中表示，當晚是由元朗警區警員處理，而同時上環有嚴重暴力衝擊事件，「當刻太多問題，鐵路警區同事無被調派至元朗站」。

港鐵：警按程序索片會配合

港鐵表示，港鐵網絡的治安是由警務處鐵路警區負責，警方多年來可查看車站閉路電視的實時影像，以便執行維持治安的職務。港鐵車站範圍一直設閉路電視，以協助職員管理日常服務；若警方因執法需要，要求港鐵提供錄影片段，要按既定程序提出，公司會作相應配合。

傷者：既如此無可能整月無告人

7．21當晚在元朗站遇襲的鄺先生手指、背部、頭部受傷。對於警方承認在鐵路可實時監控，最終卻無及時派員，他認為警方嚴重失職，卻不斷狡辯，「既然這麼多CCTV拍着，又有市民拍片，無可能成個月無人被控」，認為當晚所有涉事警員須問責辭職。

當晚放工路過的廚師蘇先生，在站外被毆打至背部皮開肉綻。他形容警方昨日說法是「更加顯出警方嚴重失職，可實時知道都唔做嘢」。他說一定會民事索償警務處長，已與律師聯絡商討。

民權觀察成員王浩賢表示，警方當初成立鐵路警區，目的是防止鐵路罪案，包括恐怖襲擊，但7．21當晚卻未能夠發揮效用。他認為，市民會因此質疑警方有否能力應付更嚴重事件，而警方有浪費公帑之嫌。

明報記者

（反修例風暴）