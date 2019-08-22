外交部證英領館職員遭行政拘留

扣15天 未知何事關押何處

本港與內地設刑事相互通報機制，兩地政府若向對方居民採取刑事強制措施、刑事檢控，以及對方居民在另一方區域非正常死亡，均需通報，但通報範圍不包括行政拘留。入境處昨無回應事主是否在高鐵西九龍站內地口岸區被捕及所犯何事，僅指接獲當事人家屬求助後，已透過駐粵辦跟進事件。英國駐港總領事館對事件無補充。

律師遍尋不果 家人疑有意阻撓

鄭的家人昨發聲明指出，仍未知他被關押何處及因何事被關押，律師連續數天在各個拘留所嘗試尋找他不果，包括深圳市拘留所、寶安區拘留所、南山區拘留所、福田區拘留所。律師其後到羅湖區拘留所尋人，職員初時指鄭被關押在此，惟打電話請示後稱電腦查不到，「我們不能不懷疑當局是否有意阻撓律師會見，更擔心Simon在羈押下有否遭受任何不見得光的對待」。

耿爽：事主是香港公民

屬中國內部事務

中國外交部發言人耿爽昨證實，一名英國駐港總領事館人員涉嫌違反《中華人民共和國治安管理處罰法》，正被深圳警方行政拘留15日。他強調事主是香港公民，非英國公民，事件屬中國內部事務，非外交問題。翻查資料，該法例涵蓋罪行包括擾亂公共秩序、妨害公共安全、侵犯人身或財產權利等行為。

警察公共關係科高級警司江永祥說，本港警方本月9日收到報案，由西九龍總區失蹤人口調查組接手調查，發現事主本月8日中午經羅湖口岸出境後便無入境紀錄。他說曾向內地查詢，至今未獲回覆。

數十人英領館請願促協助

此外，數十名市民昨到英國駐港總領事館請願，要求英方協助鄭脫離危險，發起人鍾健平及巫堃泰獲英國駐港副總領事接見及接收請願信。巫堃泰引述領事館指一直與鄭的家屬保持聯繫，並獲保證鄭在拘留期間有足夠衛浴用品使用。

（反修例風暴）