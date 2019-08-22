連儂牆斬3人 導遊控傷人今提堂

中刀記者好轉 料今離ICU

案中肺部中3刀的《信報》副刊女記者昨晚情况由危殆轉為嚴重，仍在深切治療部留醫。據悉，她昨日已清醒，不需接駁呼吸機，預料今日可離開深切治療部。案中其餘兩名傷者已出院。

涉連儂牆刑事案57宗拘47人

警察公共關係科總警司謝振中說，「連儂牆」屬相對高風險地方，過去不時發生爭執、打架、襲擊等暴力事件，警方非常重視。他說，由6月至8月20日，在這類地方的刑事調查案件有57宗，共拘捕47人，涉及罪名包括刑事毁壞、公眾地方打鬥、普通襲擊、藏有攻擊性武器等。

旅議會發信促疑犯解釋

旅遊業議會總幹事陳張樂怡說，昨已向洪震發信，要求他解釋事件，並要求他14日內以書面回覆，並會將其回覆呈交「導遊及領隊審核委員會」，若經審核認為洪不再適合擔任導遊工作，會暫停或吊銷其牌照。

香港導遊總工會理事長黃嘉毅稱，洪震同時擁有領隊及導遊牌照，專接待內地團，曾為該會會員。據他所知，洪近年婚姻出問題，與妻子分居，家中尚有年近80歲母親及一名讀小學的子女要照顧。他指洪為家中經濟支柱，但近日因反修例示威衝擊旅遊業，已停工兩個月，估計他對家中經濟感焦慮而犯案。

業界：或不滿示威損生計

黃說不反對和平示威，但不應侵犯別人權利。他對事件中有人受傷感遺憾，不認同暴力行為，但同時認為洪亦是受害者，「是一個悲劇」，洪亦要為事件付很大代價。他說該會會員九成全面停工，呼籲示威者不要再做傷害香港的事。

（反修例風暴）