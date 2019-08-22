7．21滿月元朗站靜坐 入夜警民對峙

警朝無示威者天橋噴催淚水 示威者倒洗潔精圖阻警入站

昨晚9時起，車站外一批黑衣示威者走到南邊圍村及東頭村一帶，指罵駐守該處的防暴警，並以激光筆照射他們，其間有警員回應「大聲啲」及「廢柴有膽就出嚟」等。

近10時，示威者聚集馬路，用水馬及雜物堵塞元朗舊墟路口；警方一度舉藍旗，警告示威者屬非法集結，要求他們散去，又敲擊盾牌向前推進，及清除路障，其間有防暴警向交通交匯處天橋噴射催淚水劑，但記者目擊該處當時無示威者。

同時大批示威者陸續退守到車站內出口，有人在多個出入口倒食油和洗潔精。至11時示威者多次噴滅火噴劑，致煙霧瀰漫，車站一度落閘，其間示威者與警員對峙，但無大衝突。

參與靜坐因不滿尚未檢控 護士：襲擊後有人服藥也難眠

元朗站靜坐活動昨晚7時起舉行，車站大堂及月台一度坐滿參加者，只餘主要通道讓行人進出，大堂及地下均有人播放元朗白衣人攻擊市民片段。居於元朗的鄭小姐說，7．21當晚約8時途經雞地往吃晚飯時，看到一群白衣人持藤條遊行表示支持警察，當時未知他們會打市民，但因感害怕而立刻報警，惟致電999五六次都無人接聽，後來才知發生襲擊事件，「嬲到瞓唔到」。她說當日穿黑衣，若遲一小時回家就會遇襲，由於家中九成衣服都是黑色，隔天她買了兩件灰色T恤更換。就至今未告任何一名白衣人，她極不滿，故參與靜坐。

另一靜坐參加者、住元朗的註冊護士潘小姐稱，認識有街坊7．21手肘受傷，之後需見精神科醫生，即使服藥，每晚只能睡兩小時，目前已停工。她說自從修例風波後精神緊張，「走入元朗亦要四處張望防範」，批評警方坐視白衣人襲擊，感到憤怒；昨晚靜坐亦怕有白衣人出現打街坊，但她說不能因恐懼而縱容暴力，故堅持站出來。

（反修例風暴）