周六審理認許執業儀式 法官曾拒非禮案底者做大狀

執業律師黃鶴鳴表示，在認許律師申請的例行程序上，法庭會開庭處理，見習律師提名人（律師或大律師，即見習律師師父）會讀出見習律師履歷，在無人反對下便可完成程序。黃補充，在申請動議上，法庭和律師會屬「把關角色」，確保見習律師訓練充足及為香港居民；律政司角色較次要，主要是審查見習律師有否案底，尤其是否違反誠信的罪行。

但有律師會審查及紀律常務委員指出，法官雖然有權在認許儀式上拒絕見習律師正式執業，但印象中他未見過，並稱「通常唔會咁後知後覺」，因為律師會或律政司一旦發現見習律師有問題便會盡早提出反對，該見習律師便不會出席認可儀式。今次事件，他相信距離儀式尚有數天，律政司應該有充裕時間作決定。

大狀後來上訴得直

根據報道，一名見習大律師年前申請認許成執業大律師，遭律政司反對，並指該人在年輕時有非禮案底，該申請由陳健強法官審理，並拒讓其取得專業資格。後來該人提出上訴並得直，成為執業大律師。

（反修例風暴）