言論縱不當 未見違誠信 張達明：倘以言入罪過火

律師操守要求：proper person

港大法律學院首席講師張達明認為，現時政治環境下，見習律師在網絡發布稍為鼓譟的一句晦氣話，將其誇大至有可能反對其成為正式律師，屬「go too far（過火）」，並認為律政司沒有基礎審查其facebook言辭。至於律師專業操守的言行要求，張達明稱寫有「proper person（適合的人）」，意思較空泛；但「黑警死全家」言辭沒有煽動他人作出暴力行為，亦無違反誠信，雖不認同言論恰當，但未至於反對該人成為律師。

法政匯思成員、執業律師黃鶴鳴形容此事「無前例」，事主只是發表「政治言論」，成為律師不會考慮其政治立場；並擔心選舉候選人遭取消資格（DQ）延伸至見習律師被DQ，或令見習律師不敢發聲。他形容律政司做法「莫名其妙」，律師會作為監察機構，若收到投訴，應由律師會詢問當事人回應；而律政司角色較次要，主要職責是審查有否案底，亦不知道律政司根據什麼條例質疑其律師資格。

「議員講『殺無赦』 也沒失資格」

黃續說，「黑警死全家」此話無特定對象，不會讓人感到威嚇，除非有人對號入座，否則不會干犯刑事恐嚇罪；若犯刑事罪行，應交警方調查；然而某建制派議員同屬律師，亦講出「殺無赦」等言論，也不見被撤銷資格。

專業議政、會計界立法會議員梁繼昌說，會計師需符合「適當（fit and proper）」要求，但這要求抽象主觀。他認為，若有人因社交網站撰文而被認為有問題、不適合當專業人士是「going too far（過火）」。

（反修例風暴）