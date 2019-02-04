四度嘗聯絡 警否認失職：不知病房有CCTV

子稱早交資料 批無心查放生

警察公共關係科總警司謝振中說，投訴交新界投訴科調查隊跟進，其間4次嘗試接觸事主及其子不果，投訴人亦無提供聯絡地址。他稱，警方「一貫理解」醫院病房內無閉路電視，故起初調查事件的警員無做相關調查。

協助事主的立法會議員林卓廷稱，事主兒子不排除警方有致電他們，但兩人因工作不能聽電話。但他質疑，事主幼子投訴時留下個人資料，而事主當時已被捕，警方不可能沒有事主資料；事主幼子投訴時已表明醫院內有閉路電視，批評警方無心調查，「放生」涉事警員。

監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明認為，警方接到投訴後應到現場調查，若投訴警察課看過片段，或能判斷事件應循刑事調查，即使事主無留下資料都應跟進。他說，無論是投訴還是刑事調查，都難免令外界有「自己人查自己人」觀感，警方更應遵從嚴謹程序行事。

「制度欠獨立機構 市民投訴難」

香港人權監察發言人葉寬柔認為，現時投訴警察制度中欠缺獨立調查機構，投訴警察課處理投訴是「自己人查自己人」，而監警會沒有調查權，令市民難以投訴。

過去警方處理多宗涉及警員施襲案件的手法備受質疑，2014年時任警司朱經緯於佔領運動期間被拍攝到以警棍毆打途人，投訴警察課最初調查結論為「未能完全證明屬實」，監警會不同意，經多輪交涉，警方2015年12月將投訴列為「證明屬實」，朱在2017年被起訴。

7名警員2014年10月被拍攝到在龍和道對曾健超拳打腳踢，警方拘捕7人，2015年10月起訴。曾健超昨接受本報訪問時稱，警方拖延一年才起訴是「官官相衛」，他曾考慮提私人檢控，但普通人難蒐證，成功檢控機會低，認為現時監察警方的制度難以保障小市民。