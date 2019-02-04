醉翁病房被虐20分鐘 拘3警 CCTV攝尿衣掩口棍戳下體 投訴逾月無果

2人入職2至4年 前警員上月請辭

據了解，涉案兩名軍裝警有份處理鍾先生案件，送病人去醫院時也被打；已離職警員是影片中的便衣警，涉目擊病人被打而無制止，屬知情默許。3人均屬上水分區巡邏小隊，職級為警員，涉襲擊的兩軍裝警，一人入職約兩年，未過試用期，另一人入職3至4年；至於離職警員是以私人理由於7月辭職，本月初離職。

協助事主的立法會議員林卓廷表示，62歲的鍾先生6月25晚在上水醉酒後因談論時事與人爭執，其後被指襲警被捕，送往北區醫院急症室；其後仍然醉酒的他被送入急症室獨立病房「紊亂病人休息室」。

襲警被捕送「紊亂病人休息室」

軍裝警涉強光射眼拔腳毛

鍾的幼子說，26日凌晨零時30分偕兄長到北區醫院，見父親不斷叫要如廁但未獲放行而失禁；又見父親雙手被手銬反扣，平躺牀上狀甚痛苦，但警員以「不想浪費多一個手銬」為由，拒將父親雙手分開上銬。兩子見父親醉意未退便離開，幼子稱離院前曾問警察，父親被拘留時會否被打，對方回應說「警察唔打人」，當時「信咗佢先」。

根據醫管局向事主兒子提供的閉路電視片段，6月26日凌晨2時23分，鍾先生四肢被綁在病牀上，兩名軍裝警及一名便衣警入內，之後一軍裝警戴上手套，用事主沾了尿的上衣掩蓋其口鼻，按壓事主眼睛及打其頭，約1分鐘後警員離開病房。

2時29分，兩軍裝警返病房，後兩度以強光近距離照射事主眼睛、拔其腳毛、用警棍塞其嘴巴。約4分鐘後，兩軍裝警離開病房，第三名軍裝警入內，事主用頭撞向牀邊欄杆，被該警員阻止。

2時40分，兩軍裝警先後入房。一人脫事主褲，以警棍戳事主下體及肛門，再以同一警棍指向事主頭部。兩警員最後在2時47分離開病房。在逾20分鐘期間，兩名軍裝警多次掌摑事主、拳擊其腹部及下體。事主幼子引述父親稱，被打期間有警員恐嚇他說「搞你老婆，搞埋你個仔」，又讀出妻兒名字及住址。

家人：手法純熟，似有預謀

事主長子約3時半再回到醫院，指父已酒醒，但蓋着被而未見傷痕，惟其父叫他快離開。事主出院後轉到上水警署拘留，同日晚11時許保釋。其幼子稱，見父親「周身傷、下體好痛」，父親始透露被打；翌日兩子向民主黨求助及到投訴警察課投訴。林卓廷引用個人資料﹙私隱﹚條例，本月12日為事主取得醫院的錄影。

事主幼子表示非常憤怒，斥警察無法無天，認為警察「手法純熟，戴上手套，像早有預謀」。他質疑，一個手腳被綁的老人「不是殺人放火」，為何要受折磨。林卓廷說，相關警員行為「完全敗壞警隊的綱紀」，認為事件是香港警察歷史上其中一頁黑暗歷史，促徹查。

警察公共關係科總警司謝振中下午稱，警方高度關注事件，交由新界南總區重案組調查，以襲擊致造成身體傷害罪拘捕兩名警員，稍後會將二人停職。昨晚警方公布再拘捕一名男子，他涉嫌串謀襲擊致造成實際身體傷害。

組織促拘留設施裝cam增保障

香港人權監察斥涉事警員泯滅人性，要求警方及律政司公正檢控，港府必須重整監警制度，確保有獨立及有效的調查及懲處；而警方必須在其他拘留設施包括警車，裝上閉路電視以保障被捕者。民建聯亦發聲明稱高度關注及表示遺憾，指事件打擊警隊聲譽，促警方嚴肅跟進。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676