央視網文章：國泰換血未完 太古拒回應

【明報專訊】上周五（16日）率先公布原任國泰航空行政總裁何杲離職的官媒央視，上周末其網站再有轉載他人公眾號的文章以「太古高層震怒：國泰航空後續還將換血」為題，報道太古集團高層對國泰捲入反修例風波，甚至慫恿暴力活動的情况大為震怒，後續還會對國泰管理層再進一步清理，不容許以利益綁架航空公司的聲譽和乘客的安危。另一官媒《人民日報》則就國泰高層人事變動在微博發表評論稱，無論是「切割」或是「危機公關」，都是向正確方向邁進，更稱國泰「早知如此何必當初」，需自我「化療」才能贏得信賴。太古及國泰發言人昨天均拒絕回應。 國泰昨日股價先跌後回升，收市報10.7元，升約1%。
摩通下調目標價 重申「增持」評級
外資券商摩通昨日發表報告表示，國泰高層突然辭職可能令市場產生負面情緒，對股價短期內造成另一次打擊，但接任者是業界資深人士，亦在國泰工作多年，相信公司能繼續正常運作，新的管理層更可能為公司帶來正面的轉變。惟摩通表示，本港示威活動持續有可能拖累國泰今年度乘客收益率及運載率；另外，受累於中美貿易摩擦，國泰今年貨運收益預料會跌5%，因此該行下調其目標價4%至13.9元，重申「增持」評級。
國泰旗下全資附屬公司香港快運昨亦宣布易帥，由吳潔文擔任行政總裁，接替已出任國泰航空顧客及商務總裁的林紹波，而林亦兼任香港快運主席。吳潔文曾於國泰工作17年，自2018年7月起出任太古集團業務發展總經理。