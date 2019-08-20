央視網文章：國泰換血未完 太古拒回應

摩通下調目標價 重申「增持」評級

外資券商摩通昨日發表報告表示，國泰高層突然辭職可能令市場產生負面情緒，對股價短期內造成另一次打擊，但接任者是業界資深人士，亦在國泰工作多年，相信公司能繼續正常運作，新的管理層更可能為公司帶來正面的轉變。惟摩通表示，本港示威活動持續有可能拖累國泰今年度乘客收益率及運載率；另外，受累於中美貿易摩擦，國泰今年貨運收益預料會跌5%，因此該行下調其目標價4%至13.9元，重申「增持」評級。

國泰旗下全資附屬公司香港快運昨亦宣布易帥，由吳潔文擔任行政總裁，接替已出任國泰航空顧客及商務總裁的林紹波，而林亦兼任香港快運主席。吳潔文曾於國泰工作17年，自2018年7月起出任太古集團業務發展總經理。

（反修例風暴）