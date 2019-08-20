旅客斥「如講大話」 暫不索償只因怕煩

在新加坡任職銀行的港人黃先生，上周二晚原定乘坐8時20分的CX715飛返新加坡，當晚近6時他在機鐵站顯示屏見到航班取消，當致電國泰航空核實時對方卻稱不清楚，於是將航班改到翌日早上，他亦曾前往機場希望「碰運氣」乘搭更早航班，但不成功，而國泰至今只提供免費更改機票服務，未提供其他補償。黃先生質疑機管局在過程中欠透明度，涉隱瞞如同「講大話」，但認為追討過程複雜且「煩人」，暫不擬向機管局或航空公司索賠。

有乘客擬追討酒店費用

機場發展關注網絡發言人巫堃泰原定上周一晚，乘CX408往台北。該航班亦由取消改為啟航，他稱當日留意到航班取消，近晚上7時到機場後一直找不到櫃台職員，而他持有候補機票（standby ticket）須到櫃台劃位，最終因未能找到職員於9時許離開，其後發現國泰當晚曾提示該班機如常啟航。他稱當晚資訊混亂，正考慮透過小額錢債審裁處，向機管局索償台北一晚酒店費用損失約450港元。

保險界：倘證疏忽 可向機管局追討

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，若有航班本顯示取消但最終啟航，旅客能否獲保險賠償或有爭議，建議受影響者向機管局或航空公司要求提供書面證明，表明航班由取消變成啟航，再由保險公司按保單條款賠償。他又指出，若最終證明機管局在事件有疏忽成分，令旅客錯失起飛的航班，保險公司或可向機管局索償所導致的實際損失，包括因事件向旅客賠償的金額。

（反修例風暴）