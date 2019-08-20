「取消航班」兩成照飛 機管局早知情 航空公司內部通知：當局准「有限度」起飛

明報記者 陳浩謙

旅客質疑誇大取消數目

反修例集會上周一（12日）及周二（13日）在機場舉行，機管局稱兩日近千航班取消，不過多名旅客表示其航班原本「取消」實際卻啟航，質疑機管局誇大取消航班數目，機管局至今未披露一度取消但實際啟航的數字。翻查資料，機管局周一下午約3時半宣布餘下航班取消，其後兩日內先後再發4份新聞稿，均未提及上述情况。本報據機管局網頁統計，上周一、二截至晚上9時，分別有至少138和226班離港客機取消。

本報綜合兩日不同時段拍得的10張機場航班顯示屏照片，核查周一下午4時至周二晚346班被「取消」的離港航班，與Flightradar24等航班資訊網站比對，發現當中78班實際有起飛，佔兩成二，長途和短途分別是40和38班，最短延誤9分鐘，最長延誤約20小時，而在原定時間3小時內啟航有61班機。

航空公司7時通知復飛

機管局7時半公布全面取消

其中，周二即示威者與警方衝突當天，機管局下午5時宣布暫停航班登記服務，但稱當日餘下航班大部分續運作。翻查當晚9時機場航班顯示屏資料，大部分航班均顯示已取消。據本報統計，當晚6時後最少79班航班曾顯示「取消」，經核查當中44班航班最終啟航，佔逾五成半。

據本報取得文件顯示，有本地航空公司早於周一晚7時通知員工，機管局已「有限度」批准長途及短途航班起飛，小部分本港出發的旅客或獲准登機；然而，機管局當晚7時半發新聞稿仍只稱航班運作全面取消，視乎機場運作恢復情况翌早6時起重新編配航班。另據多於一名空中服務員向本報稱，周一晚已獲公司內部通知，有原本取消的航班如常起飛，稱「實際狀况無想像中嚴重」，又稱航班最終是否起飛須通知機管局，不可能單由航空公司「自主決定」。

有知情人士稱，周一、二晚航空公司網頁顯示的部分班機並無取消，機管局對外卻聲稱航班取消，做法令航空公司變相「食死貓」，形容機管局處理事件「麻麻地」。

機管局董事會成員盛智文接受本報訪問解釋，據他了解決定取消航班的安排由管理層提出，董事會及政府代表亦知情，他說留意到有旅客原本被取消的航班最終啟航，但當晚情况混亂，事態發展瞬息萬變，認為機管局處理手法已「非常好」，又相信下次董事會將討論事件，或會檢討。

機管局：有機制予乘客查詢賠償

機管局昨回覆稱，在暫停航班登記服務後，禁區外顯示屏及機場網站將相關航班狀况顯示為取消，是希望非禁區範圍的旅客盡快離開及避免其他旅客前往機場，而停止登記服務時，禁區內仍有已完成離港登記手續或轉機的旅客，因此禁區內閘口顯示屏需顯示相關航班最新狀况。機管局稱，已有機制供乘客查詢賠償事宜，惟未回應具體如何補償受影響旅客。國泰航空就信息造成誤會深表歉意，至於補償等會按相關票務條款及細則處理。本報亦向有航班涉及的香港航空、澳洲航空和新加坡航空查詢，均無正面回應或截稿前未回覆。

（反修例風暴）