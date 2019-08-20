警兩月8發反對通知書 民間記者會：港人權利倒退內地水平

發言人王先生說，警方前日的安排導致大批人堵塞天后及銅鑼灣一帶，政府前晚卻發稿指摘市民佔路，顯示政府依然故我，對民意視若無睹。他又稱，市民前日仍能井然有序，展示「be water」特質，「勇武有時、和理有時」，相信「手足」都有和平理性的靈魂。

斥警安排致堵塞 政府卻指摘佔路

王引述民陣副召集人陳皓桓上月出席商台節目所說，過去數年不獲批准的遊行只有約0.01%，但過去兩個月已有8宗，「消磨」掉集會及遊行自由，港人基本權利已倒退至內地水平，「有人說，我們沒有民主，但有自由，只是無民主的自由是脆弱的」。

港島西集會申請人鄺小姐說，本想申請遊行，但警方諸多留難，包括要求不經過「敏感建築物」如中聯辦及「七號警署」，最後不批准遊行，但批准他們沒申請過的科士街臨時遊樂場集會，其後她再申請改到中山公園，但警方質問如何確保集會後市民不去敏感地方，並提及若阻塞附近主要道路的話，會「延遲器官捐贈」。

警拒遊行指阻路會「延器官捐贈」

鄺小姐稱，集會後的秩序理應由警察維持，若有衝突，始作俑者是政府。她強調集會是法律賦予的權利，儘管近兩個多月已多次申請失敗，她仍支持申請行使權利，認為不批准遊行是政府不合理。

警方回應稱，於活動舉行前會與主辦單位溝通，由於近期有不少公眾活動都急速演變成暴力事件，有示威者堵路，可能影響緊急服務，經過風險評估後，警方同意有關團體在卑路乍灣公園集會，並發出不反對通知書。

民間法律評論團體「法夢」成員黃啟暘（Edward）稱，前日有防暴警察在西環向市民搜身，警方以「收到線報」為由，指那些市民身穿黑衣就有可疑。他說，要合理地懷疑一個人即將干犯罪行，要根據客觀事實，包括環境、那個人的神情和舉止等，若單憑衣著及其身處地點，並不構成合理懷疑。

（反修例風暴）