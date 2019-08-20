仿效「波羅的海之路」 宣示反修例決心 網民號召周五港鐵3線築人鏈

有網民借鑑1989年8月23日的「波羅的海之路」（見另稿），於周五發起「香港之路」運動。據Telegram群組，初步計劃在港鐵港島線、荃灣線及觀塘線的地面手牽手築人鏈。群組指計劃不阻路，在綠燈時走出斑馬線，亦未計劃申請不反對通知書。據網上資料，「香港之路」總長約40公里，若每米站2至3人，將需約8萬至12萬人。網上宣傳指出，希望藉行動匯聚民間力量，以「和理非」方式展示對落實五大訴求的決心，並持續引起世界關注，「讓我們手牽着手，在黑夜裏百萬人連成一線」。

料需8萬人 時事評論員：需統籌恐時間不夠

《獨立路上——從前蘇聯省思香港未來》作者、時事評論員梁啟智說，過去兩月港人習慣「無大台」抗爭，但築人鏈需統籌方能成事，否則會亂作一團，包括集合、分配人手到不同地方、斷鏈地方如何找人支援等，現時間很不夠，若成功，將能凝聚人心且宣示港人決心，具象徵意義。

另外，有人發起周六（24日）在觀塘遊行及集會，重申民間五大訴求及表達對智能燈柱的不滿。申請人劉頴匡昨與警方開會後稱，暫定在駿業街公園遊樂場集會，再經海濱道遊行至九龍灣零碳天地外空地，預計4000人參加。劉說參加者會「和理非」還是「勇武」，要視乎政府本周回應，作為主辦方會呼籲和平理性。有人則擬辦周日（25日）荃葵青遊行，由葵芳南巴士總站行至荃灣公園廣場，爭取五大訴求，並追究「警黑合作」、抗議「警察偽裝示威者」等。遊行統籌Ray（化名）稱預計2000人參與，將「和理非」地進行。

讓路觀塘遊行 「和你塞」取消

此外，昨一度出現周六「『和你塞』機場交通壓力測試」活動的宣傳，呼籲市民到青衣和東涌港鐵站、乘機場巴士、私家車青馬慢駛等。警察公共關係科高級警司江永祥昨在記者會主動說關注並跟進有人發動妨礙機場運作活動，又引述《航空保安條例》 ，指故意在機場作暴力行為，導致或相當可能會導致傷亡、危害機場安全運作或機場內人士安全，可判囚終身。「和你塞」Telegram群組昨晚稱不希望影響觀塘遊行，宣布取消活動。

警方稱亦已接獲觀塘和荃葵青遊行的通知，正與有關人士了解細節，考慮是否發出不反對通知書。

明報記者

（反修例風暴）