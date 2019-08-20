AE員工離職電郵提反修例遭「收回」

美國運通：公司系統只應用於業務

美國運通發言人昨回覆稱，知道員工對社會上不同的事情可能會有個人意見，但稱按照員工守則，公司的系統及財產應只作業務相關的用途。

電郵稱捐錢予6·12代散水餅 籲助被捕者

事主C小姐稱，上周四（15日）離職日下午約4時許，用公司帳戶發電郵感謝同事照料外，亦提及將原本買「散水餅」的5000元，全數捐予「6·12人道支援基金」，幫助被捕的示威者，又稱修例觸犯一國兩制底線等。C小姐說，為了留念，將涉事電郵以「密件副本」抄送到其私人電郵。至同日近6時，她已下班回家，卻在個人電郵收到由其公司帳戶發出「收回」（recall）電郵的通知，她質疑公司中有人「代她」操作帳戶。

C為此感「失望」，並說任職9年來「公司對較敏感話題，如性傾向等都持開放態度」，但今次則疑因「政治壓力」阻止員工公開發聲。

職工盟主席吳敏兒說，如事件屬實，「公司處理手法小氣」，她稱月初罷工行動時，「有公司會話尊重員工表達意見的自由」，又擔心政治壓力「魔爪無遠弗屆」，連外資企業也卻步。

人力顧問：非談公事應用個人電郵

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍說，電郵是公司資產之一，公司有權限制員工用途，「如用公司帳戶表達政見，即使是內部傳送，萬一外流，或被視為是公司取態，責任都要由公司承擔」。她提醒員工如涉公事以外話題，應改用個人電郵發表。

（反修例風暴）