樹仁：學生罷課不處分 教師如常授課

引《道德經》籲尊重他人意願利益

胡懷中於信中稱不贊同任何群體、大小程度、不同形式的種種暴力行為，強烈呼籲同學不要把自己置身於暴力之中。他又稱，校方已成立由管理層組成的危機小組，若有同學於社會運動中遇事，由法商系老師組成的團隊，將提供協助。

就警方入校園，胡懷中稱，如有罪案發生，或在緊急情况下同學老師報警求助，經查證可進入校園依法執法。樹仁學生會上周三（14日）發公開信稱，校方「神隱」多時，縱有多人被捕，未見校方向學生提出支援，感極度失望和痛心。

此外，8間資助大學均稱不辦全體新生開學禮，城大昨日亦回覆本報稱，鑑於香港的最新發展，全面考慮過所有相關因素後，決定取消原訂下周二（27日）舉行的大學迎新典禮；各學院及學系的迎新活動則照常舉行。其他大學各有安排，如港大有10個學院安排的活動；教大有3個學院舉辦的「開學禮（Faculty Assembly）。

逾10大專學生會將響應罷課

大專罷課安排方面，港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩昨稱，學界正籌備罷課，料下周召開記者會公布詳情，目前有連同八大在內的10至12間大專學生會響應。彭家浩稱，傾向整個9月罷課，初步計劃辦聯合集會及公民講堂，以達「罷課不罷學」理念。

（反修例風暴）