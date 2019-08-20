多區遊行申請人遭恐嚇 平常心抗白色恐怖

紅土李軒朗：早衡量風險 將如常生活

「光復紅土」遊行申請人李軒朗表示，在決定擔任不反對通知書申請人前，已衡量相關風險，而自己光明正大，不怕被人跟蹤。他表示，間中受到留言攻擊，故會提高戒備，但會以平常心面對恐嚇，並會如常生活，「這是對抗白色恐怖的最佳手法」。

李軒朗譴責梁金成襲擊事件，認為用意是要搞手噤聲，手法卑劣，並形容以此手段打壓異見者是「突破了文明社會的底線」，呼籲警方盡快將相關人等緝拿歸案。

李軒朗另提到，6月中於土瓜灣擺設街站，一名男子突然趨前朝揮拳施襲，及後再找來一輛手推車擊向其頭部，李隨即報警求助。李認為，該次襲擊非有預謀，「但任何人都不應該針對任何人」，又批評以暴力威嚇的做法愚蠢。

神秘人恐嚇巫堃泰 提及過期回鄉證舊地址

另外，曾發起「光復屯門公園」行動、「光復元朗」遊行不反對通知書第二申請人的巫堃泰，同樣表示不擔心遭受恐嚇，「無得擔心，個社會風氣係咁」。他說，擔任遊行申請人前早有心理準備，早前曾接獲匿名信息，聲稱「知你住邊、郁你」，惟該信息提及地址為其過期回鄉證的登記地址。

巫表示已搬屋數次，信息內容不更新，故不擔心。巫又認為，警方近期是選擇性執法，導致有關人等明目張膽地恐嚇，「一個紀律部隊無紀律先會咁」。

（反修例風暴）