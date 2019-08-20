鄉音漢襲光復上水搞手：咪再搞事 梁金成遭撒粉藤鞭 警列襲擊恐嚇

見四五人行兇 沒帶身分證警拒送院

光復元朗遊行申請人鍾健平聞訊後趕赴醫院探望及了解事件，他其後向傳媒表示，梁金成前晚11時許，於沙田第一城對開城門河畔閒逛時，突被人迎面撒粉末，再被人用疑似藤條鞭打，梁倒地後採取保護姿勢保護頭部，有人以帶鄉音廣東話警告：「梁金成，你咪X再搞事，今次係一個警告，下次唔會係咁」，及後逃去無蹤。梁視力受粉末影響，只隱約見到被4至5名男子襲擊，事後有報警求助。梁約有20多處傷痕，包括頭、背及手腳等，主要集中在右邊。

鍾健平續稱，因梁只在寓所附近閒逛，未有帶同身分證，警員到場調查時，以未能提供身分證為由，拒絕為他送院檢查，並指梁對警方早已失去信任，故當時未有錄口供。梁金成昨午發新聞稿稱，因事後需安撫家人情緒，於昨早8時主動要求出院，與家人到安全地方休息。其後有探員上門，最後由律師陪同下於沙田警署錄取口供。

梁遇襲後 未知來電告知本報促追訪

襲擊事件發生後不久，本報兩名記者曾接獲神秘男子來電稱，梁金成遇襲受傷後身處醫院，着記者前往追訪。鍾健平說，另有超過兩間報館同樣收到類似神秘來電，因此懷疑事件是有組織、有預謀的暴力警告，質疑事件或涉及中國派人以暴制亂，強烈譴責行兇者的動機及所作所為。事前梁沒發現被跟蹤，近日亦未受電話滋擾，但鍾健平透露自申請「光復元朗」後，一直被多名神秘人跟蹤，相信近期曾為「光復上水」申請不反對通知書的梁金成不能倖免。

鍾健平：申請遊行後遭多名神秘人跟蹤

警方回覆查詢稱，身上有酒氣的43歲姓梁報案人，前晚於沙田城門河畔近畫舫，被3名男子以硬物及粉末襲擊，其間亦以言語恐嚇，梁其後送院治理。經進一步調查，案件列襲擊致造成實際身體傷害及刑事恐嚇處理，交由沙田警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。

明報記者

（反修例風暴）