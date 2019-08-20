曾鈺成：攬炒論誤判 中央對港已作最壞打算

曾鈺成昨在《am730》的專欄指出，有人提出「攬炒」及中央會投鼠忌器的想法，是「完全錯誤，極之危險」。他表示，絕對不應低估中央對維護國家主權和安全的決心，時任國家主席胡錦濤在2012年已把維護國家主權和安全，放在保持繁榮穩定的前面，成為中央對港方針政策的正式表述，而中央官員最近數年亦多次強調「先有一國，才有兩制」。

指六四後中國「未攬炒」

曾鈺成形容「攬炒」說法是誤判，「萬一中央政府真的被迫出手干預，首先要『炒』的當然是『港獨』分子；『被攬炒』的香港市民，難免要承受一定的傷痛，但大部分將會在『炒後重建』的一國兩制下重享穩定繁榮；香港不會就此被『炒』起，更不要說整個國家」。他舉例，中央確實要為六四事件承受很大壓力，但中國未有因此「攬炒」。

「醞釀完美風暴 或成更大悲劇」

曾鈺成強調，中央極不願見到香港經受任何形式的「炒」，或出現港府不能控制的局面，但大小氣候好像都要醞釀「完美風暴」，而不斷的人為失誤正增加發生更大悲劇的可能，從中央近日的警告和行動，可看到中央對香港局勢發展已作最壞打算。

（反修例風暴）