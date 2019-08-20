青年涉襲環時記者 另涉沙田襲警 「佔旺女村長」涉禁錮傷人被捕

另外，警方昨日公布，就上周二《環球時報》記者付國豪在機場遭示威者扣押一案再拘捕一人，即共拘捕兩人。據悉，新一名被捕者是自稱「佔旺女村長」、23歲的畢慧芬，她昨日在青衣被捕，涉嫌非法禁錮及傷人，至昨晚仍被扣查。

被告懷疑付國豪內地間諜

昨日提堂的案件，辯方透露，被告賴雲龍（19歲）小六學歷，任兼職酒店餐廳侍應，月入約8000元，居於上水某公共屋邨。3項控罪指被告於2019年8月13日至14日，在香港國際機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名者參與非法集結、非法及惡意傷害付國豪；以及於14日在J位通道附近襲擊付國豪，對他造成身體傷害。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查，包括檢取閉路電視片段，以及調查有否其他人涉案。主任裁判官錢禮拒絕讓被告保釋，將他還押至10月28日再訊，辯方保留8月27日申請覆核保釋的權利。

被告還押至10月底再訊

據悉，非法集結及傷人罪均發生於付國豪遭示威者圍堵期間，被告涉腳踢躺地的付國豪，並以美國旗桿「篤」他；救護員其後用擔架牀抬走付國豪時，被告再涉拳打他，最終付的頭、頸、手有傷。被告懷疑付國豪是中國間諜，而他亦沒有穿上記者反光衣。

另外，被告亦涉嫌於7月14日沙田示威中，在新城市廣場襲警，該案將於周五（23日）在沙田裁判法院提堂；被告在襲警一案獲得警方保釋，其間涉再干犯本案。

【案件編號：ESCC1952/19】

（反修例風暴）