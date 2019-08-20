特朗普：倘天安門式鎮壓 中美難達協議 外交部促美守共識 貿戰以磋商解決

繼日前在Twitter發文呼籲國家主席習近平與反修例的示威者代表親自見面後，特朗普昨日在新澤西州主動向記者說，他希望中國以人道方式解決香港問題，「我相信（中美貿易談判）很難達成協議，如果他們（中方）使用武力，我指假如成為另一次天安門事件（No, I think it would be very hard to deal if they do violence. If it's another Tiananmen Square...）」。1989年北京學生在天安門廣場爭取民主，6月4日遭軍隊開槍鎮壓。

彭斯：達貿協需守中英聯合聲明承諾

美國副總統彭斯昨日亦促中國尊重香港法治，重申若香港出現暴力鎮壓，跟中國不易達貿易協議。據路透社報道，彭斯出席活動時說，如果中國要與美國達成貿易協議，「北京需要信守承諾，包括1984年在《中英聯合聲明》中的承諾，尊重香港的法治」。彭斯說，美國政府會繼續促請北京與香港示威者以和平方式解決事件。

中國外交部發言人耿爽回應，對於貿易磋商，希望美方維持兩國共識，通過對話磋商尋求解決辦法。他又說特朗普之前說過，「香港是中國的一部分，他們必須自己解決，不需要建議」，希望美方說到做到。

關焯照：反修例變複雜

馬 嶽：對中國形成制約

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照形容，美方在中美談判上「邊打邊退」，見有美國國會議員、歐盟等為香港反修例發聲，特朗普便乘勢「擺香港上枱」，令反修例一事變得更複雜。中央日前發布「意見」支持推動深圳為「先行示範區」，大力發展該區經濟，關焯照說此舉似想「邊緣化」香港，但實際只是「靠嚇」，他認為中央若要「陰乾」香港，只能在短期內令香港人有心理陰影，但實際上以深圳或其他內地城市取代香港是「絕對做不到」，原因是香港在人民幣業務上有重要角色，「除非中國想人民幣在國際市場玩完，或失去香港這個對外窗口」。

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽則相信，特朗普的說法反映反修例風波已成為貿易戰的其中一項，對中國政府形成制約。他說，自從8．11警方武力清場爭議後，不同西方國家都表達關注香港，中央和港府都冷靜下來，不再表現強硬，警方武力也相對溫和。他提醒，不應對特朗普的個人言論太認真，畢竟雙方政府的對話，外人難以得知，更難論往後的事態發展。

明報記者

（反修例風暴）