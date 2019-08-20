8．11逾1警發8布袋彈 警：口供與坊間指控出入

太古1至2米射胡椒球「安全距離」

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華說，當晚在保衛尖沙嘴警署期間，晚上6時30分至9時30分共發射8發布袋彈，涉多於1名警員，但拒透露發射位置、發射方向及警員職級。他透露，警方錄取的口供與坊間指控有出入，但拒披露有何不同；重申未能確定少女受傷原因，冀了解她當時位置、與激進示威者的距離、眼罩當時狀態等，呼籲目擊者與事主聯絡警方。他說若傷者同意，警方會向其他人公開調查結果。

8．11有警員在太古站接近扶手電梯位置近距離向示威者發射胡椒球，行動被質疑，行動部警司方志堅說，距離約1至2米，據生產商指引屬「安全距離」，但以避免影響戰術部署為由，拒提供合理射程。他稱胡椒球發射器與一般槍械不同，發射出的胡椒球無穿透性，接觸硬物後會爆開。警察公共關係科總警司謝振中稱，胡椒球傷害性低，可短距離發射及在密集環境使用。

上周六旺角驅散行動期間，有人在旺角道行人天橋朝地面投擲垃圾桶後，一警員向天橋發射一發布袋彈。被問到是否別無他選，方志堅稱垃圾桶致一輛警車車頂凹陷，地面有不少警員、記者及市民，若再有垃圾桶擲下，足以致命，警員見到有人仍有意繼續擲物，為保護市民安全，才發射布袋彈，做法恰當。至於事前無發警告，他形容情况「千鈞一髮」。

警方反對民陣周日遊行，結果「流水式」集會和平；謝振中否認警方評估有失誤，稱評估是基於本月15日前社會趨勢及情報，前日無混亂不代表評估有落差。被問到考慮向民陣 8．31遊行批出不反通知書時會否參考前日集會情况，他說警方會考慮活動人數、地點、情報等，作獨立風險評估，考慮所有因素。他又認為過去一個周末示威印證，只要示威者不用激進手法，警方便不會用武。

另就7月21日元朗白衣人襲擊事件，警方稱再拘捕一人，至今共28人被捕。李桂華說，警方正與律政司審核證據是否足夠作檢控，為加強成功檢控機會，「仍有工夫要做」。

（反修例風暴）