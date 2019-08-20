失業率2.9% 兩年首升 零售餐飲業較傷

據統計處數據，對上一次失業率上升要追溯至2017年5月至7月的時段，由3.1%升至3.2%，其後失業率回落，跌至2018年2月至4月的2.8%後，已連續15個時段維持在這個低水平（見圖）。今年5月至7月的就業不足率則維持於1%。

羅致光：大部分行業人力穩定

勞工及福利局長羅致光表示，失業率微升0.1個百分點仍屬低水平，大部分行業的人力供求情况保持大致穩定。然而，由於消費市道持續偏軟，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率較上一時段為高。此外，在貿易往來減少下，進出口貿易業面對的壓力增加，失業率自年初起大致上升。他預計，由於經濟在未來數月料繼續疲弱，本地勞工市場將無可避免面對更大壓力。政府會密切留意勞工市場的情况。

關焯照料增幅不大

數據顯示，零售、住宿及膳食服務失業率由3.9%增0.4個百分點至4.3%，在各行業中增幅較大，其他行業的升跌幅只在0.1個百分點之間，例如製造業失業率增0.1個百分點至3%；運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊行業從2.7%增至2.8%；進出口貿易及批發行業失業率則跌至2.5%（見表）。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照說，逾20國家或地區向香港發出旅遊警示或提示，訪港旅客銳減，對旅遊業的打擊會繼而影響到零售業，由於這兩個都屬勞工密集行業，生意受影響，或會導致企業、商舖倒閉，出現裁員潮及令失業率回升。但他認為，目前本港勞動力見頂，對勞工需求仍存在，因此就算失業率回升，幅度也不至太大。

據政府數字，2019年5月至7月的總就業人數減少3300，至386.74萬；總勞動人口為398.59萬，與上一時段大致相若，可見勞動力未有顯著減少。

（反修例風暴）